Het vertrouwen in traditionele media is groter dan we denken

Op een van mijn coronawandelingetjes kwam ik op een onvermoede plek een kleine graffititekst op een gevel tegen: ‘There is nothing more scandalous than Truth’ (Niets is zo schandalig als waarheid). Deze zin plopt sindsdien regelmatig op in mijn hoofd, vooral als ik nadenk over de kritiek op de journalistiek van traditionele media, waaronder Trouw.

Op Twitter zag ik een spandoek voorbijkomen van betogers bij een anticoronademonstratie in Barneveld, begin mei: “NOS, RTL, SBS, NRC, AD, Telegraaf, Trouw. We zijn jullie leugens zat!” Ook kwam ik een tweet tegen naar aanleiding van een demonstratie bij ons kantoorpand in Amsterdam. “Vandaag was er een demonstratie tegen de ­corrupte main stream media en haar foutieve berichtgeving om de coronadictatuur er door te drukken”.

Wat mij betreft is er een relatie tussen dit soort uitingen op sociale media en het toenemende geweld tegen journalisten. Begin deze week moest het hoofdkantoor van DPG in Antwerpen in allerijl worden ontruimd na een ‘dreiging’ met een aanslag vanuit rechts-extremistische hoek in Nederland. Tv-zender VTM moest voor de journaaluitzending ­uitwijken naar een noodstudio.

Beschermen tegen oorlogsgeweld

Trouw-redacteur Rufus Kain schreef donderdag een verhaal over hoe journalisten kunnen omgaan met agressie. Politie, het Openbaar Ministerie en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben de website Persveilig in het leven geroepen, waar journalisten agressie kunnen melden. De website biedt ook tips en trainingen, om te leren omgaan met geweld. Ik heb ooit zo’n training gehad, in de jaren negentig, van Defensie samen met de NVJ. Maar dat was een training om je te beschermen, voor zover dat mogelijk was, tegen oorlogsgeweld op de Balkan en andere oorlogsgebieden. Helaas hebben we kennelijk ook hier zoiets nodig.

In het verhaal van Rufus Kain komt Thomas Bruning, directeur van de journalistenvereniging NVJ, aan het woord. Hij zegt op de vraag hoe journalisten geweld kunnen voorkomen dat ‘journalisten het vertrouwen van mensen moeten winnen’.

Niet blindstaren op haters van traditionele media

Dat is een goed advies, maar ik zou ook een kanttekening willen plaatsen, in breder perspectief. Deze week kreeg ik het jaarverslag 2020 toegestuurd van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, zoals DPG Media, waartoe Trouw behoort. Uit verschillende rapporten van de Eurobarometer van de Europese Commissie, onderzoeksbureau Motivaction en ‘Trends in Digitale Media’ van het bureau GfK blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in traditionele media en nieuwssites en apps onverminderd groot is. Gemiddeld krijgen de traditionele media van 83 procent van de Nederlanders het rapportcijfer 6,9, meldt GfK. Van Trouw-lezers is het vertrouwen in de eigen krant en site nog veel hoger, ruim boven de 8, zo weten wij uit eigen onderzoek. Het aantal betalende lezers van alle traditionele media bij elkaar nam vorig jaar met 4,4 procent toe naar 2,7 miljoen. Vooral het aantal betalende digitale lezers of hybride lezers (doordeweeks digitaal ,op zaterdag papier) groeide fors.

Met andere woorden: het vertrouwen in traditionele media groeit. We moeten ons niet blindstaren op ‘wappies, extremisten, radicalen of haters van traditionele media’ die in hun konijnenholen op sociale media gif spuien of bereid zijn fysiek geweld te gebruiken. Juist omdat we de werkelijkheid beschrijven op basis van de feiten wekt dat agressie op bij mensen die in een andere realiteit wensen te verblijven.