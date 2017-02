Het verleden dat we delen

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, schijnt Churchill te hebben gezegd. Een welkome aanvulling komt van een schrijver, die zegt dat de literatuur daarentegen wordt geschreven door de verliezers. In het geval van een pijnlijk onderdeel van de geschiedenis als ‘slavernij’ lijkt dat aardig op te gaan. Vanaf ‘De Negerhut van Oom Tom’ tot en met ‘De ondergrondse spoorweg’ van Colson Whitehead heeft de literatuur prachtige romans voortgebracht. Maar daarmee hoeven we niet tevreden te zijn.

In het Rijksmuseum is nu een tentoonstelling over onze band met Zuid-Afrika van Jan van Riebeeck tot en met Hendrik Verwoerd. Afgelopen donderdag opende het Nationaal Archief een tentoonstelling over de VOC naar aanleiding van het digitaal toegankelijk maken van het immense VOC-archief, en in 2020 zal het Rijks een tentoonstelling over slavernij maken.

De grote Nederlandse instellingen geven zich rekenschap van een onderdeel van de geschiedenis, waar we naar het oordeel van vele ‘verliezers’ nogal verhullend mee zijn omgesprongen. Nu denk ik dat de aandacht de laatste jaren wel is toegenomen sinds de slavernij in de canon een venster heeft toebedeeld gekregen, maar een iets prominentere plaats voor de schaduwzijden van onze Gouden Eeuw zou niet gek zijn.

Slavernij Hoe verhoudt een natie zich tot de ‘schuld’ uit het verleden? Dat is nog niet zo makkelijk. Het gaat soms meer over emoties dan over feiten. Daar kun je hier en daar iets aan doen. Officieel werd de slavernij door Nederland afgeschaft in 1863, maar de slaven in Suriname moesten nog als zogenaamd vrije arbeiders tien jaar lang voor hun baas blijven werken ter compensatie van zijn ‘verlies’ en om te zorgen dat de plantage-economie niet plotseling door gebrek aan arbeidskrachten zou instorten. Noem dat maar ‘vrij’. Afschaffing slavernij: 1863-1873. Tekst loopt door onder afbeelding. Nelleke Noordervliet © Maartje Geels Bij andere onderdelen ligt de zaak gevoeliger. Alle feiten die van ‘onze’ kant worden aangedragen over slavernij kunnen worden uitgelegd als een poging verantwoordelijkheid te ontlopen. Bijvoorbeeld het feit dat sinds de afschaffing van de horigheid in de late Middeleeuwen West-Europa een heel klein eiland was van slavenloosheid. Overal elders was slavernij een normale zaak. In Afrika maakten verschillende stammen elkaar tot slaaf afhankelijk van de uitslag van een oorlog ‘Wij’ hebben ons slechts aan de lokale gewoonten aangepast. In Afrika maakten verschillende stammen elkaar tot slaaf afhankelijk van de uitslag van een oorlog. Arabieren waren grote slavenhouders en -handelaren. Barbarijse zeerovers veroverden menig schip en maakten de bemanning tot slaaf. Christenslaven vormden in Noord-Afrika gewilde handelswaar. De grote slavenhandel door middel van de ‘driehoeksvaart’ was een ongekend systeem van ontworteling en wreedheid. Daarover zijn we het allemaal eens. Meer dan 5 procent van de handel had Nederland overigens niet in handen. En over de winstgevendheid staken de stemmen nog. Ook wordt nogal eens vergeten dat de bemanning van een slavenschip niet veel beter werd behandeld dan de lading.

Dode matroos De lading bracht in ieder geval geld op, de bemanning kostte geld. Een dode slaaf was verlies, een dode matroos was winst, die hoefde niet betaald te worden. Rond 1800 begonnen de idealen van de Verlichting voor het eerst de economische belangen in de schaduw te stellen en werd de roep om afschaffing van de slavernij gehoord. Het is heel belangrijk dat verleden in al zijn feitelijke en emotionele aspecten te laten zien, en te tonen hoe het oordeel over dat verleden in de loop van de tijd veranderde. Die tentoonstellingen zijn dus verplichte kost voor het onderwijs, en eigenlijk voor iedereen. De nazaten van slaven hebben er geen belang bij te blijven hangen in een slachtofferrol zo min als de nazaten van de slavenhouders en -handelaren een permanent mea culpa hoeven te laten horen. De nazaten zijn zelf geen slaaf of dader. Ze delen een verleden.

