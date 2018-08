Het verkeer loopt vast, de treinen zitten vol, maar er zíjn oplossingen

Als zich ook maar ergens een computerstoring of een ongeval voordoet, dreigt een verkeersinfarct. De NS en Prorail maakten recent bekend dat het spoorwegennet tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt. Volgend jaar gaan er 2,2 miljoen reizigerstreinen rijden die tezamen 165 miljoen kilometer afleggen. In 2004 was dat nog 129 miljoen. Bovendien gaan er volgend jaar ook nog eens 8 procent meer goederentreinen rijden. De problemen dreigen vooral bij spoorweg-knooppunten en stations in de grote steden.

De overheid kan alleen maar mensen stimuleren het openbaar vervoer te nemen als er veel meer capaciteit en variatie komt

De problemen zijn al langer bekend voor het snelwegennet in ons land, één van de dichtstvertakte ter wereld. Kabinetten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in extra asfalt, toch blijven de files toenemen. Zo is de filedruk in het eerste half jaar van 2018 met 20 procent toegenomen ten opzichte van het eerste half jaar van 2017, daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door na de economische crisis.

Oplossingen Het aanpakken van de vastlopende infrastructuur stelt ons voor grote dilemma’s. Deskundigen menen dat extra asfalt niet helpt om het fileprobleem op te lossen, ditzelfde geldt voor extra rails. De overheid kan alleen maar mensen stimuleren het openbaar vervoer te nemen als er veel meer capaciteit en variatie komt. De bevolking blijft voorlopig groeien, ondanks de toenemende vergrijzing. Wat helpt dan wel om op duurzame wijze de groei in mobiliteit op te vangen? In ieder geval moet dit probleem over een breed front worden aangepakt in combinatie met slimme, technische oplossingen. Dichterbij het werk wonen zou helpen, maar is vanwege de hoge huizenprijzen en woningtekorten in steden met veel werk geen oplossing op de korte termijn. Binnen het openbaar vervoer moet gedacht worden aan metro-achtige frequenties in de Randstad, meer lightrail-verbindingen en uitbreiding van de capaciteit van treinknooppunten. Ook moet ingezet worden op goede aansluitmogelijkheden tussen auto en trein buiten de stedelijke centra. Hier en daar extra asfalt lijkt onvermijdelijk, waarbij ook gekeken moet worden naar de invoering van rekeningrijden. Binnen de stedelijke regio’s moet de fiets alle ruimte krijgen. Oplossingen vergen kostbare keuzen, want de lucht moet schoner, de economie moet groeien en mensen moeten naar hun werk. Deze delta heeft een inventief en veelomvattend plan nodig om het naderende vervoersinfarct te voorkomen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Eerdere afleveringen vindt u hier.

