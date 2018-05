Het verhaal van de gevluchte Fadi Nadrous: dat is goed nieuws

In de 2,5 jaar dat hij in Nederland verblijft, is hij een vertrouwd gezicht op de redactie geworden. Hij verzorgt wekelijks de illustratie bij de Opvoedvraag en regelmatig wordt hij gevraagd illustraties te maken bij grotere verhalen in de nieuwskrant, de Verdieping of in de zaterdagmagazines.

Ik moest aan Fadi Nadrous denken toen we woensdag openden met het verhaal van het Centraal Planbureau (CPB) over het plaatsen van vluchtelingen in het land. Als hun persoonlijke achtergrond wordt meegewogen bij het bepalen van de woonplaats, vergroot dat hun kans op werk. Dat lijkt mij een waarheid als een koe, maar kennelijk ziet niet iedereen dat zo. Gebeurt dat wel, dan heeft iemand tien procent meer kans op werk dan anders.

De moeilijkheden die vluchtelingen ondervinden bij hun integratie in Nederland, is regelmatig onderwerp van verhalen in de krant. Over hun diploma's die al dan niet worden erkend, de slechte begeleiding bij het volgen van inburgeringcursussen, gebrek aan woonruimte en tal van andere zaken die voor een inwoner van dit land al best ingewikkeld kunnen zijn, laat staan voor een nieuweling.

Dat gold aanvankelijk ook voor Fadi Nadrous. Na zijn vlucht uit Damascus, waar hij afstudeerde in de Schone Kunsten, belandde hij in de noodopvang Heumensoord bij Nijmegen. Hij vond het er vreselijk, want er was volgens hem veel geweld onder vluchtelingen en 's nachts was er altijd herrie. Maar wat hem het meest bleef pijnigen, zegt hij achteraf, was de vraag hoe nu verder met zijn leven. En dat gold ook voor de meeste andere vluchtelingen.

Hoogopgeleide Syriërs In diezelfde tijd liep Lodewijk Dros, chef van ons zaterdagmagazine Letter & Geest, met het idee rond een special te maken met hoogopgeleide Syrische vluchtelingen. Hij was in de asielzoekerscentra en daarbuiten op zoek naar essayisten en vormgevers uit Syrië. Aanleiding voor zijn zoektocht was een opmerking van onze vormgeefster Anita Huisman waarom de krant niets deed met 'al die hoogopgeleide Syriërs?' Een beeldredacteur kwam via Facebook Fadi Nadrous op het spoor, die met beide handen de kans aanpakte om voor deze special illustraties te verzorgen. Deze verscheen 12 maart 2016 met tekeningen van Nadrous en bijvoorbeeld een essay van de Syrische hoogleraar Ahmad el Hosain, ook gevlucht naar Nederland. Nadrous bleek talent te hebben en kreeg bij ons een stageplaats en vervolgens een freelance-overeenkomst. Intussen volgde hij de ene cursus Nederlands na de andere. Hij leerde fietsen en verhuisde naar Amsterdam. Maar het was geen eenrichtingsverkeer. Fadi bleek namelijk ervaring te hebben in animaties, inmiddels ook in 3D. Hij kan voor onze website (www.trouw.nl) illustraties laten bewegen en dat is iets waar wij nog weinig ervaring mee hebben. Dat kan hij ons weer leren. Met de persoonlijke geschiedenis van een vluchteling als Fadi Nadrous, van wie er velen zijn in Nederland, komt zo'n afstandelijk CPB-rapport tot leven. Ahmad el Hosain werd aanvankelijk een baan in een fabriek aangeboden, maar kan nu met een subsidie van wetenschapsfinancier NWO terugkeren in de wetenschap. Er zijn veel verhalen te maken over alle zaken die niet lukken, maar laten we ook schrijven als het wel goed gaat. Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant. Lees hier meer brieven van de hoofdredactie.