Het verduurzamen van de landbouw vraagt meer van de bank

De Rabobank staart zich blind op de vraag of een duurzaam plan zich wel rond rekent en heeft een te beperkte opvatting over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, schrijft Trouw in haar hoofdredactionele commentaar. Aanleiding is een opmerking van Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank, tijdens een paneldiscussie bij het Planbureau voor de Leefomgeving, bij de presentatie van de studie 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw'. "Sommige innovaties zijn gewoon geen goed idee", citeerde Trouw hem onder de kop 'Zoek maar een durfinvesteerder voor je plan'.

Ten onrechte wordt de opmerking over rondrekenen geïsoleerd en uitvergroot, vinden wij. De bank werkt samen in coalities voor integrale oplossingen voor het landelijk gebied en steekt miljarden in verduurzaming van de landbouw. Ze neemt ondernemers juist actief mee op weg naar een groene, gezonde en gewaardeerde sector.

De Rabobank heeft de afgelopen jaren miljarden beschikbaar gesteld aan innovatieve ondernemers via groenfinancieringen, EIB-impactleningen en bijdragen in sectorcoalities. Daarmee kunnen de voorlopers in de land- en tuinbouw laten zien dat investeringen positief uitwerken voor mens, milieu en maatschappij. Zij tonen anderen dat verduurzaming van de landbouw loont en navolging verdient. De Rabobank maakt zich daar samen met de ondernemers sterk voor, zoals het een coöperatieve bank betaamt. Maar ook door positie te kiezen aan de tafels voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

De Nederlandse landbouw ziet zich voor twee dominante vraagstukken geplaatst. Boeren willen blijven concurreren met binnen- en buitenland op toegevoegde waarde, efficiency en innovatie. Tegelijkertijd staat de maatschappelijke acceptatie van de sector onder druk. Voor een ondernemersplan dat in samenhang deze vraagstukken onder ogen ziet, is kennis en inzicht, innovatiekracht en goed ondernemerschap nodig. En financiering.

Risicovolle investeringen

Helaas is niet elk duurzaam plan meteen een goed plan dat op financiering kan rekenen. Plannen gaan gepaard met risicovolle, omvangrijke investeringen, waar een bank kritisch naar moet kijken. Niet alleen uit eigen belang en dat van haar spaarders, maar zeker ook in het belang van de ondernemer zelf. Een renteloze en aflossingsvrije lening, zoals die in de paneldiscussie ter sprake kwam, is lang niet altijd een duurzame oplossing. Door met de klant te kijken naar mogelijkheden voor kostenreductie en opbrengstverhoging kan een plan wel rendabel worden.

Betekent dit 'rond rekenen' dat de bank boeren in de steek laat, zoals Trouw concludeert? Integendeel. Want naast financiering zijn er nog andere aspecten die een plan tot een goed plan maken. Innovatiekracht. Goed ondernemerschap. Kennis en inzicht. En daar kan de boer ook op steun van de bank rekenen. We verbinden start-ups en fintechs aan onze klanten om innovaties te verkennen en toe te passen. We helpen ondernemerschap verder te ontwikkelen en stellen klanten in staat om in hun sector en regio (digitale) kennis en ervaring uit te wisselen.

Ondertussen werken we met partners als Wereld Natuur Fonds, Natuur en Milieu, Wageningen University, verzekeraar ASR, Vitens en FrieslandCampina aan biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Met tien bedrijven in de voedselketen en branchevereniging LTO is de Rabobank actief in het netwerk AgriNL om de transities te ondersteunen. Met UN Environment investeren we internationaal een miljard dollar in klimaatvriendelijke landbouw en bescherming van bos.

Samenwerking in de hele food & agri-sector is noodzakelijk om te komen tot duurzame landbouw met oog voor klimaat en biodiversiteit. Voorlopers laten zien dat een sterke concurrentiepositie wel degelijk te combineren is met maatschappelijk draagvlak en een vitaal platteland met vitale natuur. De Rabobank wil die voorlopers en hun volgers de ruimte geven op weg naar groene, gezonde en gewaardeerde landbouw. Dat vraagt meer dan alleen financiering.