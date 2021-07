Het vaccin verdeelt ons in Wij en Zij

Sinds vorige week ben ik één van de miljoenen Europese vaccinatiepaspoorthouders. Deze QR-code maakt me automatisch tot een ‘vaccin-suprematist’. Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn, want ik hekel het woord suprematie wanneer het met wit wordt gecombineerd. En het geeft me nu al een vieze smaak in mijn mond dat ik me klaarblijkelijk in een betere positie bevind.

Vanaf volgende week kan ik met mijn nieuw verworven status veilig de wereld rond reizen. Naast reizen heb ik nog veel meer andere privileges. Zoals zonder mondkapje naar een festival gaan, een voetbalwedstrijd in een stadion bekijken of zonder gedoe naar restaurants, bars of cafés gaan. Ik kan dit doen zonder een negatieve coronatest te laten zien.

Hoewel ik mij bevoorrecht voel met mijn vaccinatiepaspoort, blijft de vieze smaak hangen vanwege een onderliggende oorzaak die elke vorm van privilege dreigt te bederven: de kleine groep van mensen die absoluut niet gevaccineerd wil worden. Zoals bijvoorbeeld een goede vriendin die niet alleen tegen vaccineren is maar zelfs tegen de coronatest. Zij zegt dat het voor haar voelt alsof de lange wattenstaaf haar hersenen doorboort.

Voorlopig geen mooie momenten

Zij merkt inmiddels dat het openbare leven voor haar behoorlijk beperkt is en dat de pandemie al haar vrijheid afpakt. Ik wilde haar zeggen dat het vermaak van het leven zit in de keuzes die we maken. Ik slikte mijn woorden in. Ik wilde geen oordeel vellen over haar keuze om niet gevaccineerd te worden.

Ik zei haar dat ik het ontzettend jammer vind dat we samen voorlopig geen mooie momenten kunnen beleven. Ze antwoordde: dit vaccin gaat de samenleving verder opdelen in Wij en Zij. Ik geef haar gelijk.

Voor mij is het duidelijk dat mijn vrijheid in deze pandemie voor sommige anderen onvrijheid betekent. Niet alleen voor mensen in Nederland en Europa die zich niet laten vaccineren maar ook voor armere landen waarvoor slechts één procent van het wereldwijde vaccin beschikbaar is. Uiteraard is het altijd zo geweest dat er gezondheids- en sociaaleconomische verschillen tussen arme en rijke landen zijn, corona maakt het alleen nu veel meer zichtbaar. En met name het EU-fort brengt het vaccinatiepaspoort op een heel ander niveau. Burgers van buiten de EU die zich hebben laten vaccineren, zijn niet welkom omdat ze niet het juiste vaccin hebben. Hoewel de Wereld Gezondheidsorganisatie vaccins als Sinopharm, Sputnik V en Covishield heeft goedgekeurd, blijft de EU volhouden dat ze niet tot de juiste en effectieve vaccins behoren. In de praktijk betekent dit dat wie in Afrika, Azië, het Midden-Oosten of Zuid-Amerika is ingeënt moeilijk naar of binnen de EU kan reizen. Dit is voor mij een teken dat de meeste derdewereldlanden door deze paspoortuitsluiting buitenspel worden gezet.

Afrika wordt ‘het continent van covid’

Het kwam voor mij niet als een verrassing. John Nkengasong, hoofd van Africa Centers for Disease Control had de wereld al gewaarschuwd voor wat de consequenties zijn wanneer de westerse wereld het merendeel van zijn burgers heeft gevaccineerd. In een interview eerder dit jaar met het tijdschrift The Continent zei hij: “Europa probeert 80 procent van zijn bevolking te vaccineren. De VS proberen iedereen te vaccineren. Ze zullen de vaccinatiereeks afmaken, reisbeperkingen opleggen, met als gevolg dat Afrika ‘het continent van covid’ wordt.”

Dit is precies wat nu gaande is.