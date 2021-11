Het vaccin maakt meer kapot dan mij lief is

Vorig jaar stonden we als land voor een grote uitdaging, een onbekend virus hield ons in de greep. In saamhorigheid deden we wat nodig was, precies zoals de overheid ons het opdroeg. De grootste golf wisten we te stoppen en rond de relatief rustige zomer was alle hoop gevestigd op een vaccin. Dat zou ons uit de crisis helpen mits we een hoge vaccinatiegraad ­wisten te behalen. En dat lukte.

Er zou geen drang of dwang zijn

Het wel of niet kiezen voor vaccinatie was een vrije keuze. Er zou geen drang of dwang zijn. Niet veel later veranderde dit in een net iets andere uitleg, het was vrijwillig maar bij een vrijwillige keuze horen consequenties. De test- en QR-samenleving was geboren. En daarmee twee kampen, de gevaccineerden versus de ongevaccineerden.

Nu stonden wij plots lijnrecht tegenover elkaar, gevoed door de overheid onder de noemer dat we het deden voor onze gezondheid. De gevaccineerden kregen een QR-code met vrijelijk toegang tot horeca en evenementen. Ongevaccineerden konden zich testen voor toegang. Maar de cijfers ­liepen rap op, en hoewel ongevaccineerden zich voor elk event hadden getest, wees de overheid hen opnieuw als schuldigen aan.

Dat gevaccineerden ook corona kregen werd onder de noemer ‘ze worden minder ziek en zijn minder besmettelijk’ gewoon gevonden. Hun QR bleef intact.

Nu lees ik dat de vaccinatiestatus al niet meer genoeg is voor een vakantie naar het buitenland. Er moet een derde prik genomen worden. Er wordt gesproken over het tonen van de QR-code op het werk en zelfs over 2G, wat zoveel wil zeggen als dat je als ongevaccineerde geen toegang meer hebt.

Ik heb me bewust niet laten vaccineren

Waar gaat dit heen? In mijn eigen omgeving zie ik dat de grootste coronapiek onder jongeren ontstond dankzij Hugo’s Dansen met Janssen. Mijn dochter wilde weer uit, ze nam de prik en kreeg diezelfde dag corona. Het leek mij een vreemde bijwerking. Mijn zoon had corona, dat wil zeggen, hij had één dag koorts. Daarna was hij de koning te rijk, het herstelbewijs betekende immers een QR-code. Mijn volledig gevaccineerde familie kreeg corona: mijn vader via de gevaccineerde wijkzorg, mijn moeder via hem, en toen mijn broer. Mijn moeder was er zeer slecht aan toe.

Ik heb mij bewust niet laten vaccineren, ik ben een gezonde vrouw en vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. Ik ben het zat om aangewezen te worden als een zogenaamde onverantwoordelijke. Ik heb gezorgd voor iedereen in mijn omgeving die corona kreeg, die zich wel of niet had laten vaccineren, die wel of niet goed ziek werd.

Het virus gaat niet meer weg. Laten we stoppen met elkaar de schuld geven en ­samen kijken als burgers wat er nodig is om te leren leven met dit virus. Laat iedereen zijn eigen keuze maken. Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Lees ook:

We raken dit virus niet meer kwijt: wat is er met de groepsimmuniteit gebeurd?

Wat is er met de groepsimmuniteit gebeurd? We zitten met een vaccinatiegraad van 87 procent, en nog zijn aanvullende maatregelen nodig.