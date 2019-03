Het uitstellen van de brexit lijkt nu het verstandigst

Wat de Britse parlementariërs lieten zien was bijna een parodie op hun eigen onbeholpenheid om hun zo gewenste brexit op 29 maart tot een goed einde te brengen. Moties en amendementen buitelden over elkaar heen, met als grootste gemene deler: wij weten niet waar we mee bezig zijn, en in ieder geval zijn we het niet eens.

Het eindresultaat na drie parlementaire dagen en tig stemmingen is dat de Britten komende week in Brussel om uitstel van hun brexit komen vragen. En dat degene die dat uitstel komt bepleiten, premier Theresa May, volstrekt geen gezag meer heeft. Dat had ze al nauwelijks, maar deze week zakte ze helemaal door het ijs met als tragisch dieptepunt het moment dat ze haar achterban opdroeg tegen een motie te stemmen die ze zelf had ingediend. Waarop niemand luisterde en de motie alsnog werd aangenomen.

Wat voor de buitenstaander een klucht is geworden, zal voor May voelen als een nachtmerrie

Daarvoor was ze al in de steek gelaten door haar hoogste juridische adviseur die haar heronderhandelde deal met Brussel lek schoot. Later in de week stemden cohorten ministers uit haar eigen kabinet tegen haar lijn. Wat voor de buitenstaander een klucht is geworden, zal voor May voelen als een nachtmerrie.

Maar dat weerhoudt haar er niet van om door te gaan op de weg die ze is ingeslagen, namelijk die van haar eigen deal die nu al twee keer met enorme cijfers is weggestemd in het parlement. Komende week wil ze de afspraken opnieuw aan het Lagerhuis voorleggen, in de hoop dat er voldoende parlementariërs onder druk van het vooruitzicht op een lang uitgestelde brexit alsnog vóór gaan stemmen.

De kans dat dat gebeurt lijkt nihil, en dat is misschien maar goed ook. Britse politici hebben de mond vol van de democratische stem van het volk die onder geen beding genegeerd mag worden. De Britten die met een krappe meerderheid voor brexit hebben gestemd, moeten daarom hoe dan ook hun zin krijgen. Maar wat is er democratisch aan het middels grove chantage doordrukken van een deal die een overgrote meerderheid van de gekozen parlementariërs niet ziet zitten?

Het is jammer voor eigenlijk iedereen, maar het beste lijkt toch om de hele brexit voor langere tijd (twee jaar?) uit te stellen. En laten de EU-lidstaten daar dan één harde voorwaarde aan verbinden: de Britten mogen pas terug komen om te onderhandelen als ze een redelijk voorstel hebben – waar ze zelf in meerderheid achter staan.

