Het trumpisme is voorlopig niet verdwenen, maar de invloed van zijn naamgever wordt hopelijk beperkt

In de laatste week van zijn presidentschap raakt Donald Trump steeds verder geïsoleerd. En dat is een goede zaak. Na jaren verdeeldheid te hebben gezaaid, liet hij vorige week zien dat zijn aanhangers wat hem betreft een coup mogen plegen. Het is dan ook volstrekt terecht dat er nu voor de tweede keer een afzettingsprocedure tegen hem wordt gestart. Trump is een gevaar voor de democratie in de Verenigde Staten, en wie nog hoopte dat er een grens zat aan zijn destructieve handelen is met de bestorming van het Capitool de schellen van de ogen gevallen.

Uiteraard waren er best politiek-strategische redenen om de afzettingsprocedure niet te starten. Het slokt de aandacht op van het Amerikaanse Congres en belemmert mogelijk een goede start van de nieuwe president Joe Biden. Ook bestaat er het gevaar dat vanwege de procedure een deel van Trumps aanhang nog verder radicaliseert. Maar na het geweld van vorige week, waar wel degelijk organisatie aan vooraf is gegaan, kon over dat extremisme toch al weinig twijfel bestaan.

Er wordt nu wel duidelijk een streep getrokken. Met de impeachment in het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden, is nu een eerste stap gezet. Een open vraag is nog in hoeverre Republikeinen straks in de Senaat ook duidelijk stelling durven nemen tegen hun boegbeeld. Dat is niet uitgesloten en dat zou goed zijn: de uitkomst is dan dat Trump nooit meer een publiek ambt mag vervullen. Het trumpisme is daarmee niet verdwenen, maar zijn naamgever is grotendeels ontmand.

Er is nu moed vereist

Dat komt ook door het besluit van de grote internetplatformen als Twitter, Facebook en Instagram hem niet langer een podium te geven. De megafoon is uitgezet. Enerzijds heeft dat iets ongemakkelijks, want als commerciële partijen een politieke stem het zwijgen opleggen, zeker in een open democratische samenleving als de Amerikaanse, ligt willekeur en machtsmisbruik door bedrijven op de loer. Maar aan de andere kant mogen de platformen hun eigen criteria hanteren, kunnen individuen en partijen altijd naar de rechter stappen als ze die willen aanvechten, en vragen politiek én bezorgde burgers de platformen al jaren op te treden tegen criminele boodschappen die bij hen worden geuit.

Discussiegrond genoeg, en een externe toezichthouder zou helpen om heldere kaders te scheppen. Maar dat ook de platformen na de dramatische bestorming van het Congres en de aanhoudende leugens over de verkiezingsuitslag een streep trekken, valt te prijzen.

Verder isolement en wie weet ook rechtszaken kunnen de invloed van Trump hopelijk verder beperken. Er is nu moed vereist van de Republikeinse leiding en van de grote groep gematigder aanhangers van Trump, die met diens aanmoediging tot extremisme niet langer geassocieerd moeten willen worden.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.