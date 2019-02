Het Tolerantiepad en de grens aan verdraagzaamheid

Maar eenmaal in de Merwedestad ontdek ik dat het Tolerantiepad zich niet zomaar laat veroveren. Eerst moet je, zoals in veel kleinere gemeenten tegenwoordig, langs een lelijk bedrijventerrein. Pas daarna begint het echte Gorinchem, zal ik maar zeggen, en wel met de historische Grote Markt.

Voor ik er erg in heb sta ik oog in oog met de Tolerantieboom

Daar is het Hugo de Groot Poortje te zien, waar de eminente rechtsgeleerde zich in maart 1621 per boekenkist doorheen liet voeren. De Groot was gevlucht uit Slot Loevestein en hoopte, zo lees ik, veilig onderdak te vinden in het vestingstadje bij de bevriende koopman Adriaan Daetselaar. Het Tolerantiepad bestond nog niet, onverdraagzaamheid des te meer. De Groot was remonstrants, dus rekkelijk, en werd niet geduld. Ook in Gorinchem niet.

Een medewerkster van de VVV vertelt: “Hij heeft hier maar een paar dagen gezeten. Op maandag was het weekmarkt, ook toen al, en De Groot heeft die gelegenheid aangegrepen om verkleed als metselaar naar de pont over de Merwede te gaan. Uiteindelijk is hij in Parijs beland.”

Onverdraagzaam Op de buitenmuur van het Gorcums Museum herinnert een passage uit Annie Romein-Verschoors historische roman ‘Vaderland in de verte’ aan de boekenkist: “Elsken”, zei de schipper, “het leeft in die kist!” Ze keek hem spottend aan en zei: “Wist je niet dat boeken geest en leven hebben?” Gorinchem is een poëtische stad, zo blijkt. Wat bijvoorbeeld te denken van de benaming Huis van Inspiratie? Waar ik voor ik er erg in heb oog in oog sta met de Tolerantieboom? Weliswaar nog geen pad, maar wel een oude, knoestige fruitdrager, begrijp ik, met portretten van Gorcummers, die als teken van tolerantie een bloem omhoog houden. Een idee van plaatselijk fotograaf Johannes van Camp. In een toelichting wordt verwezen naar de Martelaren van Gorcum, in 1572 vermoord door de Geuzen. “Een gebrek aan tolerantie en wederzijds respect”, luidt de tekst. Maar waarom een hint naar zo’n 450 jaar geleden? Is er daarna in Gorinchem niets onverdraagzaams meer gebeurd? En dan schiet me de Nashville-verklaring te binnen, waarbij begin dit jaar ook Gorinchem een rol speelde. Een dominee die mede het initiatief had genomen tot dat stuk mocht niet preken in de vestingstad. Zelf vind ik die verklaring intolerant, een ander de Grote Kerk die de predikant weigerde.

Nobel project En juist van dat soort dilemma’s zie je niets terug op het Tolerantiepad. Op zich een mooie route over de vestingwallen, met aan de bomen levensgrote foto’s van bebloemde Gorcummers, maar als idee te gratuit. Waarom zegt geen van de geportretteerde ‘tolerantie-ambassadeurs’ dat er voor ieder ook een grens zit aan verdraagzaamheid, zowel in de tijd van Hugo de Groot als nu? En dat conflicten daarom onontkoombaar zijn? En hoe je daar dan weer mee om moet gaan? Even later, wanneer ik met een uitsmijter spek aansterk van het Tolerantiepad, krijg ik een ingeving: Van Camps lieflijke foto’s roepen deze schurende vragen wel bij de bezoeker op. En misschien is dat alleen al de verdienste van dit op zich nobele project.

