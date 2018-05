Het toerisme is een alles vervuilend monster aan het worden

Ik haat toerisme. Ik lijd aan hoogtevrees en heb dus vliegangst. Ik vrees ook de rollende koffers van trekkende primaten die Venetië (60.000 inwoners, 30 miljoen toeristen) in een hel op wieltjes hebben veranderd. Ik haat ook hotelkamers, ontbijten met een ochtendhumeur naast luidruchtige wildvreemden, wachten op een trein vol zwetende buitenlanders en lopen langs souvenirwinkels.

Was het in Florence maar bij het bewonderen van prachtige sculpturen gebleven. Maar de Toscaanse stad was, midden in de winter en buiten de schoolvakantie om, overvol, lawaaiig en bezaaid met omvangrijke brigades kleine Aziaten met hippe merkkleding die gedwee achter hun gids aanholden of slenterden. Florence als een soort klein Peking aan de Arno.

De wereld is overbevolkt en bovendien mobiel geworden en de Chinezen, Amerikanen, Duitsers en Indiërs komen eraan. Dit zijn de burgers van de vier landen die de meest (vervuilende) toeristen produceren. Want zoals we als opening van deze krant konden lezen afgelopen dinsdag: ‘Toerisme trekt zware wissel op het klimaat’.

Heilig boontje

Op jaarbasis is toerisme verantwoordelijk voor 8 procent van de uitgestoten broeikasgassen en bij elke in het toerisme verdiende dollar komt 1 kilo CO2 vrij. Dit hebben Australische deskundigen berekend en in het wetenschapblad Nature Climate Change gepubliceerd.

Nu wil ik geen heilig boontje zijn en diep in mijn getranscendeerd besef heeft de overtuiging postgevat dat stukjes als deze niet alleen door lezers, maar ook door adverteerders worden betaald. Maar de hausse aan advertenties voor reizen en vakanties buiten de grenzen is zo spectaculair dat je je mag afvragen waar dit zal eindigen. In het toerisme ‘gaat er wereldwijd ruim 4 biljoen euro om en daar komt ieder jaar 4 procent bij’ stond deze week in Trouw. Maar ook in deze krant is er geen dag meer zonder een oerlelijke en brullende advertentie die onveranderd met schreeuwige tarieven wordt opgedist. Dit moet kunnen of, zoals hoofdredacteur Cees van der Laan onlangs schreef: ‘Onze lezers beslissen zelf of ze al dan niet vliegen’. Helaas gaat het niet alleen om vliegen, zoals we in de Australische studie vernemen. Het toerisme is een alles vervuilend monster aan het worden. Van de hotels tot aan de souvenirwinkel. En zoals vaak met tal van cruciale problemen hebben de bevolkingsexplosie en het toegenomen welzijn de basis gelegd voor een aangekondigde ondergang.

Mag ik een voorspelling wagen? Over enkele jaren zal adverteren voor een reisvakantie even fout zijn als reclame maken voor sigaretten of vlees.

