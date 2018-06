Het succes van de EU lijkt belangrijker dan de werkelijkheid die achter ons ligt

Ik las ‘De linkerhand van het duister’, zoals de Nederlandse titel luidt, min of meer bij toeval, in een vliegtuig hoog boven de oceaan. Dat is niet alleen een ideale plek voor dit genre literatuur. Mijn veiligheidsriem voorkwam ook dat ik van verbazing van mijn stoel viel. Vrijwel alle SF-literatuur gaat meer over het heden dan over de toekomst, maar zo kras had ik het zelden gezien. Wat Le Guin erin beschrijft is weinig minder dan de Europese Unie, die toen nog EEG heette en nog geen decennium oud was – maar dan uitvergroot op galactische schaal.

‘Ekumen is onze Aardse wereld,’ legt in het boek een gezant van een verbond van planeten uit aan een hoogwaardigheidsbekleder op een wereld die daar nog geen deel van uitmaakt. ‘In de wandeling wordt het de Huishouding genoemd, of de Haard. Het is feitelijk geen regering. Het is een poging het mystieke te herenigen met het politieke, en is als zodanig natuurlijk grotendeels een fiasco. Maar dat fiasco heeft de mensheid tot nu toe meer goed gedaan dan de successen van alles wat daarvoor kwam. Het is een samenleving en heeft, althans in aanleg, een cultuur. Het is een vorm van educatie. Communicatie en samenwerking zijn er wezenlijk voor.’

Die samenwerking, zo legt de gezant uit, ontsproot aan een verwoestende ruimteoorlog waarvan het verbond zich nog altijd aan het herstellen is. Het is ‘een vereniging van werelden met een zekere mate van gecentraliseerde organisatie,’ zo legt hij uit. Maar ‘ze functioneert via coördinatie, niet door het uitvaardigen van regels. Ze dwingt geen wetten af; beslissingen worden bereikt door beraadslaging en overeenstemming… Wanneer lidstaten in botsing komen, bemiddelt de Ekumen en probeert tot juridische of ethische aanpassingen te komen.’ Zou dat werkelijk mislukken, dan komen dwingender mechanismen in beeld, zo geeft hij toe, maar tot nu toe is het niet zover gekomen.

Misschien is het juist haar succes waaronder de EU het meeste lijdt

Aan het eind van de jaren ’60 moet dat bijna utopisch geklonken hebben. Het was een tijd waarin alleen een wereldregering volgens de meeste mensen garant kon staan voor duurzame vrede. Maar in een politieke werkelijkheid die nog beangstigender door grote machtsblokken verdeeld werd dan nu leek zo’n vrijwillige statenbond al heel wat. Béter misschien nog dan een echte wereldregering, die gemakkelijk iets totalitairs kon krijgen, zo lijkt Le Guin te willen zeggen. Ook de planeet die de gezant in het boek probeert over te halen tot een soort associatieverdrag, gaat uiteindelijk overstag.

Wat is er gebeurd dat de EU niet langer als een utopisch begin van een vreedzame statenbond wordt waargenomen, maar als een tirannieke moloch die vanuit de hoogte oekazes uitvaardigt en volkeren knecht? Zozeer dat weinigen in de beschrijving van Ekumen nog de feitelijke werking van de EU zullen herkennen. Wat is er aan de andere kant gebeurd dat het vertrouwen in supra-nationale instellingen van overleg en consensus wereldwijd lijkt weg te smelten?