Het storende spierballenvertoon van Sigrid Kaag

Nog niets over de corona-revoltes van afgelopen weekeinde in Europa gelezen? Door de schaarse berichten hierover zou je het misschien niet denken, maar toch is er in Europa een groeiende onderhuidse beweging die naar de oppervlakte hunkert. Een golf vol frustraties, rebellie, ontkenningen en moeheid die na een jaar coronabeperkingen aan de wortels van nationale overheden knaagt en hun autoriteit betwist.

Nee, we zitten zeker niet in 1848, het jaar waarin tal van Europese landen opstanden en revoluties de zittende machten deden wankelen. Maar hoewel het protest nu wezenlijk verschilt van het politieke karakter van de revoltes van toen, moet bij ongewijzigde sanitaire omstandigheden rekening worden gehouden met een olievlek van woede-uitbarstingen in Europa.

De lijst van landen waar duizenden betogers de coronamaatregelen schonden om er juist tegen te protesteren, wordt steeds langer. Afgelopen weekeinde was dit het geval in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije, Servië, Polen en Nederland. En misschien ook in Frankrijk, waar een illegaal carnaval in Marseille (6500 mensen) door de politie werd beëindigd. In het Duitse Kassel waren tussen de 15.000 en 20.000 demonstranten en ook elders raakten betogers en politie slaags. Maar nergens zijn zoveel arrestaties verricht als in Amsterdam: minstens 208 in twee dagen.

Verbijsterende uitleg

Of de Nederlanders op het Museumplein zich in hun protest gesterkt voelden door de woorden van Sigrid Kaag een dag eerder, is niet bekend. Feit is wel dat de leider van D66 vrienden en vijanden verbaasde door voor versoepeling van de coronabeperkingen te pleiten en afschaffing van de avondklok, omdat mensen coronamoe zijn. Op zich niet onwaar en misschien ook sympathiek, maar uiterst storend voor een beleid dat juist nu een derde golf het hoofd moet bieden.

Om maar niet over de solidariteit binnen het kabinet te beginnen. Is het zuiver cynisch opportunisme met een vleugje chic-populisme dat Kaag dreef? De verbijsterende uitleg die ze gaf om haar ongegeneerde spierballenvertoon te verantwoorden, is dat ze de ‘grote winnaar is van de verkiezingen’ en dus meent ze veel in de coronamelk te brokken te hebben.

Wel eens van ‘nouveaux riches’ gehoord? Dat zijn mensen die in korte tijd rijk zijn geworden en demonstratief onder je neus ordinair met flappen geld gaan zwaaien. Maar sorry, mevrouw Kaag kan nog duizend danspasjes op haar keukentafel doen, haar stemmenwinst is ook weer niet zo imponerend dat ze haar partners autoritair de les kan lezen. Die vier zeteltjes vertegenwoordigen volgens de voorlopige uitslag niet meer dan een winst van 2,67 procentpunten van de stemmen.

Dat ook haar kiezers haar arrogantie niet echt pruimen, was gisteren in een lezersbrief in de Volkskrant goed te lezen: ‘Een sterke en intelligente vrouw, zo dachten wij. Daar heb ik oprecht spijt van. Ik betuig mijn spijt aan GL en PvdD. Ik had mijn hart moeten volgen’.

