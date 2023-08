Het stalinisme dat Poetin aanwendt om zijn macht te staven, maakt hem kwetsbaar en eenzaam

In de opening van Het boek van de lach en de vergetelheid beschrijft Milan Kundera hoe een historische foto op stalinistische wijze werd geactualiseerd. Op die foto uit 1948 was te zien hoe de Tsjechoslowaakse partijleider Klement Gottwald de geboorte van een communistische staat aankondigde, geflankeerd door kameraad Vladimir Clementis. Het was koud, het sneeuwde licht en Gottwald was blootshoofds. Clementis zag dat en plaatste zijn eigen bontmuts op het hoofd van Gottwald.

Zo stonden ze op de officiële foto, waarvan honderdduizenden exemplaren werden verspreid, Gottwald met muts, Clementis naast hem. Vier jaar later werd Clementis beschuldigd van verraad en opgehangen. De historische foto werd aangepast, Clementis weggelakt. Maar zijn muts bleef op Gottwalds hoofd – het was alles wat er van hem overbleef. Een stalinistische ingreep was het, want Stalin was zo’n beetje de uitvinder van het fotoshoppen; hij liet zoveel voormalige medestanders uit het leven én uit de geschiedenis knippen dat men een dagtaak had aan het bijwerken van al het fotomateriaal.

Ik moest hier aan denken bij het neerstorten van Jevgeni Prigozjin. Hoe lang zal het duren voordat Poetin alle beelden van hemzelf en zijn maat laat aanpassen of in elk geval buiten het gezichtsveld van de Russen brengt? Prigozjin deed het beulswerk voor Poetin, in dat opzicht verschilt hij van de anderen die uit ramen vielen, vergiftigd werden, doodgeschoten of gezelfmoord; velen van hen waren tegenstanders van Poetin, anderen afvalligen, maar niemand behoorde tot diens inner circle. Ook in dat opzicht rukt het stalinisme in Rusland op, het wordt steeds onveiliger aan de top. Poetin zelf ontsnapt daar niet aan; het stalinisme dat hij aanwendt om zijn macht te staven, maakt hem kwetsbaar en eenzaam. En zijn verbeelding is te beperkt om naar andere middelen te zoeken.

Er is sprake van rehabilitatie van Stalin zelf – vorige week werd nog een standbeeld voor hem onthuld, met de zegen van een priester – maar meer nog van zijn methodes, inclusief de goelag. Poetin combineert dit met een ‘anti-modern imperialisme’, en grijpt niet alleen terug op de twintigste, maar ook op de negentiende eeuw, zo stelt de Russische publicist Andrej Kolesnikov in Foreign Affairs. Poetin blaast ‘het Russische Idee’ nieuw leven in, zegt Kolesnikov, en daarmee sleurt hij zijn land naar het verleden.

Kolesnikov citeert graaf Sergej Oevarov, minister van onderwijs in 1832, die de doctrine van ‘Orthodoxie, autocratie en nationaliteit’ ontvouwde. In de bijna twee eeuwen die volgden, zijn deze drie elementen in Rusland steeds terug te vinden, vandaar wellicht dat ze nog altijd resoneren bij de bevolking. Poetin heeft ze gecombineerd en met steun van de Russisch-orthodoxe kerk opgepompt tot cultische proporties – de gevolgen zijn elke dag in Oekraïne te zien. Kan Poetin rekenen op de steun van de Russen? Niet echt, zegt Kolesnikov. Poetin kan rekenen op hun onverschilligheid, daardoor kon hij een rampzalige oorlog beginnen. Maar diezelfde onverschilligheid zal er zijn als Poetins macht serieus wordt bedreigd; het volk zal hem niet redden.

Maar het gaat niet om Poetin alleen. Kolesnikov: “Voor de Russische staat een constructieve, minder messianistische roeping vindt, moet eerst het Russische Idee sterven.”