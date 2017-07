Het spotje van Sire over ravottende jongens is ronduit beledigend

Ze pakt nu ongeveer mijn arm beet en kijkt me met haar lichtblauwe ogen ontzet aan. “Woest was ik vanochtend toen ik dat filmpje zag”, gaat ze verder. “En dat belachelijke ‘broekie’ wat je kunt winnen, voor jongens, zodat ze zich durven vuilmaken.” Ze trekt een grimas en ze doet er een stemmetje bij. Haar hoofd schudt een beetje heen en weer zoals Amerikaanse vrouwen wel deden in de Oprah Winfrey-show als ze superverontwaardigd waren.

Zelf was ik ook lichtelijk geïrriteerd door de spotjes, die mijns inziens inderdaad de plank misslaan, want als het punt was dat jongens lekker door de velden renden of in een eenzame boom op de hei klommen, dan zouden wij als ouders toch wel lachend achteroverleunen. De meeste gezinnen wonen niet op de hei, maar in een stad of dorp waar helemaal geen bal te doen is voor jongeren. Wat hen noopt tot heel ander gedrag waar ik als ouder buikpijn van krijg.

'Boys will be boys'

De blonde langharige dame laat me niet gaan. “Boys will be boys, wat een onzin. Zo slecht dat we onze jongens van kleins af aan leren dat het prima is om stoer buiten fikkies te stoken in de natuur, in plaats van om over hun gevoel te praten. En als ze later meisjes verkrachten zeggen we dan: ‘Ach, boys will be boys’ hè?”

Gebriest en gescholden werd er. Dat de man sowieso in crisis is, dat vrouwen zoveel beter scoren overal

Ja, ze heeft wel een punt, er wordt juist al veel vergoelijkt, als het gaat om zogenaamd mannengedrag. Tja, had het meisje maar geen kort rokje aan moeten doen, dan vraag je erom, want: Boys will be boys. Nee dus, dat is niet wat we met onze jongens willen.

Mijn twitter-timeline ontplofte van mensen die zich allemaal erg druk maakten om deze nogal grote Sire-komkommer. Gebriest en gescholden werd er. Dat de man sowieso in crisis is, dat vrouwen zoveel beter scoren overal. Over de hokjes waarin ze onze kinderen plaatsen. Dat meisjes toch ook moeten kunnen klimmen.

Maar dat is gewoon allemaal niet waar het om draait. Ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken heeft, staan voor een enorme uitdaging. Hoe krijgen we ze als ontwikkelde, niet digi-verslaafde, zelfstandige individuen groot? Hoe verstikken we ze niet met alle verwachtingen van ouders en maatschappij? Hoe houden we ze gemotiveerd om aan de slag te gaan? Dat begint met liefde en vertrouwen thuis, met grenzen in de opvoeding, met praten, met het loslaten van jongen-meisje-denken, met onderwijs wat beter op hen aansluit, met ze leren dat niet alles altijd leuk hoeft te zijn, met ze laten zijn wie ze willen zijn en dan maar hopen dat ze er het beste van maken. Maar het begint niet met een onrealistisch jarenvijftigspotje waarin we jongens zien ravotten op de hei. Dat heb ik namelijk ronduit als een belediging opgevat.