Het signaal richting Moskou deugt

Het is goed dat zoveel Europese landen, de Verenigde Staten en Canada zich solidair tonen met Groot Brittannië en dat westerse democratieën een zich met de dag antagonistischer opstellende Russische president een signaal geven.

Rusland weigert elke medewerking aan pogingen van de Britse regering om nader onderzoek te doen naar de achtergronden van de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter. Volgens Londen bestaat er inmiddels geen twijfel meer dat de twee vergiftigd zijn met het zenuwgas novitsjok en kan worden aangetoond dat het gas van Russische makelij is, waarschijnlijk uit de tijd van de Sovjet-Unie.

De Russische regering heeft uiteraard gelijk dat daarmee nog niet is aangetoond dat de aanslag van Russische origine is, laat staan dat de Russische regering voor de opdracht tot een aanslag verantwoordelijk is.

De so­li­da­ri­teits­ac­tie met Londen geïsoleerd bekeken, kan het besluit van het kabinet gebillijkt worden

Dat kan echter geen reden zijn niet mee te werken aan een nader onderzoek en bij voorbaat het werk van medewerkers van het VN-bureau ter bestrijding van chemische wapens (OPCW) en hun conclusies in twijfel te trekken. Rusland is ondertekenaar van het verdrag waarmee OPCW in het leven werd geroepen en zou er dus goed aan doen de organisatie hoog te houden.

De vergelijking met de gang van zaken rond de MH17 dringt zich op. Ook in dat geval bestreden de Russen op voorhand al mogelijke conclusies dat zij of de door hen gesteunde Oekraïense rebellen mogelijk betrokken zouden zijn bij, dan wel verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag. Ook in dat geval werd en wordt zo veel mogelijk desinformatie verspreid.

Toch, aldus minister Stef Blok van buitenlandse zaken, zijn de twee zaken niet vergelijkbaar. Nederland is rond de MH17 niet overgegaan tot het uitwijzen van Russische diplomaten, omdat, aldus Blok, er geen hard bewijs is voor Russische betrokkenheid en bovendien het kabinet het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet voor de voeten wil lopen.

Het is de vraag of de twee zaken zo duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn als Blok beweerde. De solidariteitsactie met Londen geïsoleerd bekeken, kan het besluit van het kabinet echter gebillijkt worden.

Dat laat onverlet dat het aan Londen is om nu toch echt zo snel mogelijk met hardere bewijzen te komen. Moskou heeft, ook door vergelijkbare affaires in het verleden, de schijn tegen. Bij schijn alleen kan het echter niet blijven.

