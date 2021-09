Het schrijnendst is hoe argeloos media zich voor het karretje van De Hond lieten spannen

Nu De Veroordeling draait in de bioscoop, de film over – nee, niet over de Deventer moordzaak, maar over daarop volgende publieke karaktermoord die werd gepleegd door Maurice de Hond, met als medeplichtigen de nodige media-celebrities, zou je verwachten dat de opiniepeiler zich even stil zou houden. In plaats daarvan kiest hij de tegenaanval.

De Hond begint een bodemprocedure tegen de maker van de podcast De Deventer Mediazaak, die aan de film voorafging. Zijn ‘eer en goede naam’ zouden zijn geschaad. Ik heb die podcast enkele weken geleden beluisterd – de film heb ik nog niet gezien – en ik moet zeggen dat De Hond een punt heeft: er blijft van zijn eer en goede naam niet veel over. Maar dat is volledig aan hemzelf te wijten.

De manier waarop hij een alternatieve dader van de moord via de media veroordeeld probeert te krijgen, is rücksichtslos en heeft trekken van een narcistische kruistocht. Zelf beroept De Hond zich op het oorlogsverleden van zijn ouders, daardoor zou hij geen onrecht kunnen verdragen. Dat maakt het nog pijnlijker, zo’n rechte lijn van Jodenvervolging naar klusjesman.

Ik erken dat collectieve verontwaardiging niet ongevaarlijk is en dat het genoegen waarmee we mensen van hun voetstuk zien vallen iets onsmakelijks heeft. Maar De Hond werd niet voor niets in 2007 al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan ‘klusjesman’ Michaël de Jong en diens vriendin. En de rechter verbood De Hond niet voor niets om De Jong nog publiekelijk van de moord te beschuldigen – een verbod waar De Hond in menig talkshow de draak mee stak en waar hij nu weer gevaarlijk langsscheert in een video waarmee hij zich keert tegen de film.

Aan de campagne die De Hond voerde, en nog voert, zitten veel problematische kanten, maar het meest schrijnend is toch hoe argeloos media zich voor zijn karretje lieten spannen. Een bijlage van 37 pagina’s bij Aktueel, welwillende interviews bij Matthijs van Nieuwkerk en Theodor Holman, hulde van Linda de Mol, een ode van Claudia de Breij, het kon niet op. Waarbij vermeld moet worden dat De Breij hier ruimhartig spijt over heeft betuigd.

Achter dit media-bombardement ging een strategie schuil die was opgesteld door de grootste financier van De Hond, de inmiddels overleden miljonair Jan de Lange. In een mail, geciteerd in De Deventer Mediazaak, schetste De Lange de boodschap die moest worden gebracht, namelijk dat Nederland werd beheerst door ‘machtscorruptie via chantage, seks en pedoseksualiteit’. Er moest een nieuwe beweging komen, met De Hond als boegbeeld, om het bestaande systeem te hervormen. In NRC verklaarde De Hond: “Kijk naar de klassieke media, het OM en de rechtbanken. Die doen er alles aan om een façade overeind te houden. Nederland is een façadeland.”

Voilà, de Deventer moordzaak als vehikel in de strijd tegen de instituties, met een klusjesman als collateral damage. Ik zou zeggen: genoeg wantrouwen gezaaid, het is tijd voor serieuze journalistiek. Minder talk, minder show, minder Maurice.