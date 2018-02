Het 'schandelijke' schilderij is onschuldig

So what? Een blik is op zichzelf niet verwerpelijk. Zelfs een begerige blik is niet verboden. Maar Hanssen is streng. De kunstenaar misbruikt zijn model om zijn perverse fantasieën vorm te geven. Zijn roem is gebaseerd op een misdrijf. Daar zouden we niet aan mee moeten werken. Hanssen gebruikt voorbeelden als Balthus, Schiele, Klimt, en Breitner. Hij meent hun weerzinwekkende inborst te kennen. Willen wij hun schilderijen nog steeds bewonderen dan zijn we medeplichtig.

De status van een kunstwerk Onder kunstenaars lopen griezels rond, psychopaten eventueel, seksueel gefrustreerde macho's, dieven, leugenaars, halvegaren. Ze zijn verantwoordelijk en eventueel strafbaar voor hun daden in de werkelijkheid. Dat in hun kunstwerken hun persoonlijke complexen en afwijkingen tot uiting komen, versluierd of direct, ligt voor de hand. Maar wat is de status van een kunstwerk in de werkelijkheid? Een afbeelding van een moord is geen moord. Fictie is geen werkelijkheid. Het schilderij zelf is onschuldig. Kunst is een vrijplaats waarin onze totale menselijkheid aan de oppervlakte treedt. Kunst toont de diepste en geheimste krochten van de menselijke geest. Kunst beweert en bezweert. Dat is niet zonder gevaar. De schrijver Coetzee wees op de besmettelijkheid van het kwaad. Wie om artistieke redenen het kwaad in zichzelf naar boven haalt, loopt risico. De helft van de kunstproductie kan de kelders in Als volwassen mensen moeten we de spiegel die de kunst van onze werkelijkheid is, aankunnen. Kunst maakt ons bewust. Met terugwerkende kracht alles uit de musea weren dat in onze ogen perversies en criminele afwijkingen etaleert, is een primitieve vorm van publieke executie. Tussen haakjes: het probleem doet zich vooral voor bij goed gemaakte kunst. Rotzooi haalt het museum niet eens. De esthetiek plaatst ons voor een ethisch probleem.

Waar beginnen Schoonheid is verleidelijk. Mogen we het Kimonomeisje van Breitner nu nog wel mooi vinden, wetend dat hij (en met hem veel kunstenaars uit die tijd) zijn model zag als gebruiksartikel? Nee, dat mag niet, zegt Hanssen. Wat we afkeuren in de werkelijkheid mogen we op een schilderij niet accepteren. Keuren we massaal seksueel machtsmisbruik af en heeft #MeToo ons eindelijk bewust gemaakt van de ongelijke machtsverhoudingen gebaseerd op gender, dan moeten we consequent ook de kunst zuiveren. Weg met Balthus, weg met Schiele, weg met Breitner. Beginnen we daar mee, dan kan veel werk van Picasso de vuilnisbak in en gaan we ons buigen over Rembrandts Hendrickje Stoffels met blote benen en loshangend hemd, starend in het water, dat haar spiegelt. Het kost geen enkele moeite daarin verwijzingen te construeren met pornografische en voyeuristische allure. De helft van de kunstproductie kan de kelders in. Onze onschuldige zielen zullen gevrijwaard blijven van besmetting. De kunstenaars zijn al jaren dood, maar de lange arm van de publieke verontwaardiging en het schervengericht van fundamentalistische #MeToo-ers weet hen te vinden. Who is afraid of red, yellow and blue?