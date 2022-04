Het Russische leger is niets anders dan een bende wetteloze bandieten

Ontegenzeggelijk beschikken Russische soldaten over prachtige uniformen. Dat zullen we weer merken op 9 mei als de ‘Dag van de Overwinning’ met een militaire parade in Moskou wordt gevierd. Maar al die uniformen wasemen een geur uit die we niet kunnen waarnemen. Een rottingslucht die aan ontbinding grenst en barbaarse tijden in herinnering brengt.

Aanstaande zondag is het precies twee maanden geleden dat Poetins leger Oekraïne binnenviel en begon te verwoesten. We hoeven niet langer te wachten om de Russische macht te definiëren.

Het Russische leger is een leger van verkrachters dat, al dan niet in opdracht van officieren, het verkrachten van Oekraïense vrouwen als een soort oorlogswapen hanteert. Er zijn al honderden onderzoekers bezig getuigenissen te verzamelen en feiten vast te stellen in Oekraïense steden die door Russische militairen bezet zijn geweest. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag is een onderzoek begonnen, evenals ngo’s als Human Rights Watch en het Crisis Response-team van Amnesty International, die ter plekke enquêteren.

147 aanvallen op zorginstellingen

Talrijke gevallen zijn al bekend uit steden als Cherson, Charkov, Boetsja en de omgeving van Kiev. De Oekraïense ombudsvrouw Ljoedmila Denisova rapporteerde bijvoorbeeld hoe in Boetsja 25 meisjes en jonge vrouwen tussen de 14 en 24 jaar systematisch verkracht werden in een kelder. Negen van hen zouden nu zwanger zijn. “Russische soldaten zeiden dat ze hen zouden verkrachten totdat ze geen contact meer zouden willen met mannen en geen Oekraïense kinderen meer zouden baren.”

Het Russische leger is ook een leger van oorlogsmisdadigers dat doelbewust burgerstructuren vernietigt om de bevolking te terroriseren. Dat ziekenhuizen en scholen verwoest, zoals de directeur van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus onlangs vaststelde: “Tot vandaag heeft de WHO 147 aanvallen op zorginstellingen geverifieerd die 73 doden hebben gemaakt”. Ook zijn 869 onderwijsfaciliteiten beschadigd en 83 scholen volledig verwoest.

Een leger van folteraars en moordenaars die talrijke burgers – in hun auto’s, lopend, op de fiets of schuilend in kelders – hebben geëxecuteerd, soms na marteling. En ook een leger van dieven die bezette gebieden hebben leeggeroofd en huizen grondig geplunderd.

Het is ook een genocidaal leger dat in de geest van Poetin handelt: Oekraïne zou volgens de president een historische vergissing zijn, kunstmatig gecreëerd door de Bolsjewieken, en geen eigen identiteit bezitten. Hoewel er van een ‘genocide’ (volkerenmoord) officieel nog geen sprake is, zijn de genocidale intenties bij Poetin en zijn kliek evident. Hoogleraar genocidestudies aan de UvA Ugur Umit Ungor noemt de Russische terreur een ‘genocidaal proces’ waarover je je mag afvragen ‘wat Russen hadden gedaan als ze Oekraïne wel hadden veroverd’.

Het mag duidelijk zijn dat het Russische leger niets anders is dan een bende wetteloze bandieten. Zich tegen hen bewapenen of Oekraïne helpen bewapenen is raadzaam.

En voor wie op 9 mei naar de Moskouse geüniformeerde parade wil kijken: neus dichtknijpen.

