Het republikeinse koninkrijk van Emmanuel Macron staat een hete herfst te wachten

Ik kan me voorstellen dat de schrik je om het hart slaat bij het lezen van het stuk van onze Franse correspondent Kleis Jager maandag over de opiniemaker Éric Zemmour. Zou het kunnen dat een journalist die al drie keer is veroordeeld voor haatzaaien en discriminatie, de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen haalt over zes maanden? En nog wat: als je Zemmour tot extreemrechts rekent en zijn percentages in peilingen optelt bij die van Marine Le Pen en een derde kandidaat (Nicolas Dupont-Aignan, 2 tot 5 procent) dan kom je tot de conclusie dat radicaalrechts nu goed is voor 35 procent van de stemmen in Frankrijk.

Éric Zemmour als essayist vond ik meestal verfrissend, erudiet en zijn provocaties soms heel treffend. Net als een half miljoen Fransen kocht ik in 2014 zijn boek Le suicide Français. Boeiend hoewel sommige van zijn denkbeelden, bijvoorbeeld over het patriarchaal traditionele gezin, wel stoffig reactionair aandoen. Maar de laatste tijd gleed Zemmour steeds grimmiger omlaag op de flanken van de radicaliteit. Helaas is de succesvolle essayist nu ook nog (bijna) kandidaat voor het Franse presidentschap geworden. Deze late roeping (hij is 63) lijkt hem naar het hoofd te zijn gestegen. Ik vrees zelfs voor zijn eigen veiligheid nu zijn radicaliteit duistere krachten aan het opwekken is. Zeker omdat zijn politieke opponenten, tot in regeringskringen, hem voor ‘virus’, ‘taliban’ en zelfs ‘bruine pest’ uitmaken.

Gunstig effect

Maar de bijna-kandidaat Zemmour kan wel een gunstig effect sorteren voor de herverkiezing van president Emmanuel Macron. Althans zolang de president stabiliteit en politieke integriteit blijft belichamen voor de Franse kiezer.

Maar er is zwaar weer op komst. Woensdag zal een vernietigend boek over Macron worden gepubliceerd door twee gerenommeerde journalisten van dagblad Le Monde onder de veel zeggende titel (vrij naar Jean-Paul Sartre) Le traître et le néant (De verrader en het niets). Journalisten Gérard Davet en Fabrice Lhomme zijn gevreesde onderzoekers. Hun vorige werk over president Hollande was deels verantwoordelijk voor diens beslissing zich niet herkiesbaar te stellen in 2017. Volgens geruchten is nu al de paniek voelbaar in kringen rond president Macron, die tevergeefs getracht heeft de hand op het manuscript te leggen.

De eerste bladzijden zijn nu al digitaal wel verkrijgbaar. Wat ik erin las is een regelrechte aanklacht tegen ‘verrader’ Macron die iedereen weet te bedriegen volgens de auteurs. De Franse president wordt zelfs vergeleken met de beruchte Engelse koning Richard III (1452-1485): ‘Macron heeft hij geen bloed aan zijn handen. Maar zoals Richard III, greep hij de kroon van Frankrijk nadat hij, zonder de minste schroom, een groot deel van zijn naasten, zowel persoonlijk als ideologisch, had bedrogen en voor de gek gehouden (…) hij gebruikte soms oneerlijke middelen, om zijn onblusbare ambitie te bevredigen.’

Het belooft een hete herfst te worden in het Franse republikeinse koninkrijk.

