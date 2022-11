Het raadsel van de asielaanvragen uit Jemen

Er hing gisteren een (verbale) oorlogssfeer tussen de broedervolkeren van Frankrijk en Italië. De reden hiervan is bekend: Frankrijk verweet Italië zijn plicht niet na te komen door een boot met 230 asielmigranten niet in zijn havens toe te laten. Gisterenochtend liet Frankrijk om humanitaire redenen wel de Ocean Viking zijn eigen haven van Toulon binnenvaren. Links vond dat ‘President Macron onze waarden trouw is gebleven’ (dagblad Libération) terwijl rechts en extreemrechts diezelfde president van ‘een dramatische vorm van laksheid’ betichtte (Marine Le Pen).

Eerder had de Franse minister Darmanin Italië beschuldigd van ‘onbetrouwbaarheid’, ‘onaanvaardbaar gedrag’ en als toetje concludeerde hij: ‘Italië heeft zich zeer onmenselijk opgesteld’. Gisterenochtend kwam het antwoord van Italiaanse premier Meloni die de Franse reactie ‘agressief, onbegrijpelijk en ongerechtvaardigd’ noemde.

Pikant is wel dat beide landen veel met elkaar delen. Of zoals schrijver Jean Cocteau ooit zei: ‘Fransen zijn slecht gehumeurde Italianen, en Italianen zijn goed gehumeurde Fransen’. Zo zie je hoe kwesties als migratie en asiel momenteel een tumultueus decor vormen binnen de EU. Zweden, het land dat zich een paar jaar geleden nog als ‘humanitaire supermacht’ definieerde en enorme aantallen vluchtelingen ontving, voert onder een rechtse regering een ongekend restrictief beleid. Het land wil een maximum van negenhonderd (!) asielzoekers jaarlijks toelaten.

Nederland stond vorig jaar bovenaan met 1191 asielaanvragen uit Jemen

In Nederland zijn we deze week vanwege de asielkwestie nog net aan een kabinetscrisis ontsnapt. Naar aanleiding van de rebellie binnen de VVD-fractie in de Tweede Kamer heb ik het nieuwe rapport van de IND bestudeerd dat deze week online werd gezet. Wat mij intrigeert is de toename van asielaanvragen uit Jemen, een land dat zich in vogelvlucht op 5544 kilometer bevindt van Nederland: van 1855 aanvragen vorig jaar naar 2735 voor de laatste twaalf maanden. Een peulenschil vergeleken met Syrië (20.901 voor de laatste twaalf maanden) maar Jemen is wel als vierde land geklasseerd als het gaat de om de hoogste aantallen aanvragen in Nederland.

Het land is een van de armste ter wereld. Er heerst honger en door klimaatverandering is water schaars geworden. Er woedt sinds 2015 ook nog een (burger)oorlog in Jemen. Zo voert Saudi-Arabië zware bombardementen uit op rebellengroepen die door Hezbollah en Iran worden gesteund, met veel doden onder de burgerbevolking. De relatie met Nederland is mij een raadsel. Wel kun je een link leggen met het duizenden kilometer verderop gelegen Europa, omdat Frankrijk en Engeland wapens aan Saudi-Arabië leveren.

Het raadsel wordt nog groter als je weet dat van de 54 landen die asielaanvragen van Jemenieten ontvangen, Nederland op nummer een staat. En niet een beetje ook. Als men alleen de eerste aanvragen neemt, dus niet de nareizigers meegeteld, stond Nederland vorig jaar bovenaan met 1.191 asielaanvragen. Tweede is Duitsland met 740. Groot-Brittannië en Frankrijk, landen die wapens leveren, kregen respectievelijk 509 en 167 aanvragen. Saudi-Arabië, het land dat Jemen bombardeert, staat op de 45ste plek met 5 (!) Jemenitische asielzoekers. De reden van de disproportionele belangstelling van asielzoekers uit Jemen voor het overvolle Nederland ken ik helaas niet.

