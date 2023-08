Het platteland kan niet wachten op Den Haag, het kwijnt nu al weg

Voorzieningen voor het platteland kunnen geen verder uitstel lijden. De ziel uit onze dorpen dreigt dan permanent te verdwijnen, waarschuwt Jan Daenen, landbouweconoom en Statenlid voor de PvdA in Gelderland.

Het kabinet is helaas nooit toegekomen aan enkele essentiële beleidskeuzes. De cruciale woonhervormingen van minister De Jonge en de plannen voor natuurherstel van zijn collega Van der Wal worden waarschijnlijk niet uitgevoerd. Naar verwachting zullen veel politieke keuzes worden uitgesteld als de Kamer begin september komt met controversieel-verklaringen, onderwerpen die zij wil overlaten aan de volgende generatie Kamerleden.

Veel van deze onderwerpen treffen het noodlijdende platteland vol in het hart. Dit is een bittere pil voor provincies die hun inwoners graag snel een gezonde, leefbare en bereikbare omgeving willen bieden en duidelijkheid voor boeren willen scheppen. Zij staan voor grote uitdagingen, waarvoor eerst een duidelijke koers van het Rijk nodig is. Met de huidige politieke verhoudingen die een lange kabinetsformatie beloven, worden deze belangrijke keuzes mogelijk lang uitgesteld.

Die tijd hebben we niet. Er ontstaat een serieus risico dat de komende periode de ziel uit onze dorpen en wijken permanent verdwijnt. De Kamer moet daarom, bij gebrek aan een missionair bestuur, op drie thema’s de leiding nemen om de regio niet door zijn hoeven te laten zakken. Dit betreft de keuzes voor het landelijk gebied, stikstofbeleid en het openbaar vervoer.

Allereerst de toekomst van ons landelijk gebied. Ruim vijf jaar na de desastreuze stikstofuitspraak heeft nog geen enkele boer enig idee waar die aan toe is. Duizenden families verkeren al die tijd in onzekerheid terwijl de agro-lobby zachtjes in zijn vuist lacht. In het verlengde hiervan is er nog steeds geen alomvattend plan hoe het landelijk gebied toekomstbestendig en leefbaar blijft.

Dorpshuizen

Toen de Zuiderzee werd gedempt kwam er met de Zuiderzeesteunwet direct een plan om de duizenden vissers en hun families perspectief te geven. Rutte IV maakte een begin met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en provincies hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om hiervoor plannen in te dienen. Maar dit proces dreigt nu stil te komen liggen. Niet alleen boerderijen maar ook dorpshuizen, scholen, voetbalverenigingen en banen verdwijnen uit de vergrijzende dorpen als er niet wordt ingegrepen.

Daarnaast zorgt de stikstofproblematiek nog voor een ander probleem. Weg- en woningbouwprojecten liggen stil. VVD-minister Harbers heeft aangegeven dat we voorlopig in de file blijven staan bij grote knelpunten zoals bij Barneveld, en dat auto’s door het centrum van dorpen als Mariënheem moeten blijven scheuren omdat rondwegen niet aangelegd worden. In veel van deze projecten zitten provinciale investeringen.

Gezien de groei van de bouwkosten zullen deze in de toekomst niet meer toereikend zijn en kan deze cruciale infrastructuur nog jarenlang ontbreken.

Dan het openbaar vervoer. Dat verkeert in grote crisis. Het kabinet gaf de afgelopen maanden geen gehoor aan meerdere oproepen van de Kamer (motie Slootweg-Kuiken) om de verschraling in het ov te stoppen. Provincies, verantwoordelijk voor het regionale ov, staan nu aan de lat om de bussen rijdend te houden met bijdragen van tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Geschrapt

Dat geld is er niet omdat het Rijk steeds minder geld geeft aan provincies. Buslijnen moeten onvermijdelijk permanent worden geschrapt als er niet wordt ingegrepen door de Tweede Kamer. Het is onacceptabel dat politieke keuzes voor het platteland worden doorgeschoven in afwachting van een nieuwe Kamer. Provincies hebben een daadkrachtige Tweede Kamer keihard nodig.

Daarom moeten Haagse politici verantwoordelijkheid tonen en niet langer wachten met het creëren van perspectief voor het landelijk gebied, het verlagen van de stikstofdepositie én het investeren in het openbaar vervoer. Deze onderwerpen kunnen niet controversieel worden verklaard. Alleen dan blijft ons platteland leefbaar voor iedereen.

Jan Daenen is landbouweconoom en Statenlid voor de PvdA in Gelderland

Lees ook:

Hoe de onderwereld Oost-Groningen door een gewelddadige drugsvete in zijn greep krijgt

De onderwereld heeft het dunbevolkte Oost-Groningen geschokt. Nadat onschuldigen slachtoffer werden, regeert de angst. ‘Als we niet oppassen worden we gekaapt door de onderwereld’, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

Provincies claimen in totaal 58,6 miljard uit stikstoffonds

De twaalf Nederlandse provincies denken 58,6 miljard euro nodig te hebben om hun plannen voor het landelijk gebied en het terugdringen van stikstofdepositie te kunnen uitvoeren. Eerder was al duidelijk dat hun wensen het fonds met daarin 24,3 miljard euro ruim zouden overschrijden.

De streekbus verdwijnt uit Stad aan ’t Haringvliet: ‘Hebben ze enig idee wat ze ons aandoen?’

De bushaltes in Stad aan ’t Haringvliet zijn geschrapt. Eerder vertrokken al de slager, de bakker en de supermarkt. Inwoners vrezen een isolement.‘Zonder auto ben je hier aan de goden overgeleverd.’