Het Plakkaat van Verlatinghe verdient het om gelezen te worden

Het zou wel een statement zijn, een vlag op 26 juli, al weet ik nog niet of ik er aan toe ben. Het is de dag dat Nederland zichzelf onafhankelijk verklaarde, in 1581, en daarna een Republiek werd. Onze variant van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag -wereldwijd minstens zo bijzonder maar dan twee eeuwen vroeger. Nederland was eerder! Of dat een vlag waard is, hangt ervan of we het kunnen vieren als feest voor iedereen, van alle mensen die nu Nederland vormen.

Het Plakkaat van Verlatinghe in het Nationaal Archief. © Wilma Kieskamp

Morgen wordt de Nederlandse Onafhankelijkheidsdag voor het eerst officieel gevierd. De Eerste Kamer opent er midden in het zomerreces de deuren voor. Voorzitter Ankie Broekers is er, vicevoorzitter van de Raad van State Piet-Hein Donner spreekt, voor vele gasten. En vooral: er wordt voorgelezen uit het Plakkaat van Verlatinghe, het beroemde document uit 1581 waarin Nederlandse provinciën ‘gewetensvrijheid’ opeisten bij de koning van Spanje. Het draait morgen niet om vlaggen, maar om woorden. Die verrassend actueel zijn, maar die ook het risico in zich bergen dat sommigen ermee aan de haal gaan voor hun eigen, benauwde boodschap dat Nederland liever niet mag veranderen.

De ge­we­tens­vrij­heid die ze beloofden bestond voor veel groepen in de samenleving alleen op papier, maar toch

Op 26 juli 1581 (hadden ze niet een handiger maand kunnen kiezen?) deden Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse edelmannen iets wat niet eerder was vertoond. Ze zegden het vertrouwen in hun vorst op en gingen samen, als vrije en zelfbewuste burgers, het land besturen. De gewetensvrijheid die ze beloofden bestond voor veel groepen in de samenleving alleen op papier, maar toch. Het was een revolutionair begin.