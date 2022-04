Het pijnlijke gelijk van Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer was ruim twee jaar in functie als Nationale ombudsman toen hij in 2008 concludeerde dat de overheid eraan bijdraagt dat het contact met de burger verruwt. Toenmalig premier Jan Peter Balkenende vond het een ‘veel te zware kwalificatie’, een ‘zwart-witverhaal’. Zo kwam het kabinet publiekelijk in aanvaring met dit Hoge College van Staat. Zeer uitzonderlijk.

We zochten Brenninkmeijer destijds op in zijn kantoor voor een interview. Daar vertelde hij, met zijn kenmerkende zachte en vriendelijke stem, dat hij een enorme hekel had aan ruzies. “Er samen uitkomen is één van de meest fundamentele zaken van het leven. Want wat is het alternatief? Dat is het gevecht. En daar geloof ik helemaal niet in.”

Maar van de kritiek nam hij geen millimeter terug. De jaren erna bleef Brenninkmeijer de vinger leggen op de tekortkomingen van overheidsinstellingen, op misdragingen, op verkeerde systemen waar mensen simpelweg niet tegen opgewassen zijn. “De overheid beziet de burger te vaak met een negatieve blik”, zei de ombudsman, niet wetende welk schandaal met toeslagenouders jaren later zou losbarsten.

In 2020 – Brenninkmeijer was intussen verhuisd naar de Europese Rekenkamer – vertelde hij dat deze affaire laat zien dat de democratische rechtsstaat in Nederland niet functioneert. De wetgever, de uitvoerder en de rechtspraak zijn even vergeten dat het uitgangspunt van overheidshandelen moet zijn dat burgers behoorlijk worden behandeld.

Vorige week overleed Brenninkmeijer, 70 jaar oud. Hij was niet de eerste Nationale ombudsman, maar wel degene die het instituut aanzien en invloed bezorgde. Brenninkmeijer streed tijdens zijn carrière vooral, zei hij zelf, tegen de uitholling van de rechtsstaat.

Die rechtsstaat brengt rechten en plichten met zich mee, voor burger én overheid. Je mag er bijvoorbeeld van uit gaan dat rechterlijke uitspraken worden opgevolgd. Een burger die dat niet doet, komt onherroepelijk in problemen.

Het kabinet handelt nog niet naar de uitspraak uit 2015

Het kabinet voldoet nog altijd niet aan het Urgenda-vonnis, dat de staat opdraagt om de CO 2 -uitstoot met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Let wel: de rechtbank deed in 2015 uitspraak, in 2019 werd het bekrachtigd door de Hoge Raad.

De reductie zou in 2020 bereikt moeten zijn, maar afgelopen jaar bleef de teller onder die 25 procent steken. Met andere woorden: het kabinet voert nog altijd niet uit wat de rechtbank in 2015 heeft opgelegd.

Er zijn genoeg mensen die vinden dat Urgenda het klimaatbeleid aan de politiek moet overlaten en het kabinet niet moet opzadelen met het beperken van de CO 2 -uitstoot. In werkelijkheid is die 25 procent het gevolg van internationale afspraken. Dankzij Urgenda heeft de rechter uitgesproken dat de staat een zorgplicht heeft om de burgers te beschermen tegen klimaatverandering.

Wanneer het kabinet gehoor geeft aan het vonnis, blijft onduidelijk. Het wel of niet halen van 25 procent is vooralsnog meer afhankelijk van de temperatuur in de wintermaanden dan van allerlei klimaatplannen.

Zo blijft het niet naleven van deze rechterlijke uitspraak een pijnlijk verhaal voor de kabinetten-Rutte, ondanks jarenlange aansporingen vanuit politiek en samenleving om meer maatregelen te treffen. De overheid is hardleers, zei Brenninkmeijer in 2008. Hij kon het weten.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.