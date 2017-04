Het perfecte ei van een vogel

Aan deze uitspraak ontleent Tim Birkhead de titel van zijn boek over vogeleieren: ‘The most perfect thing - Inside (and Outside) a Bird’s Egg’. Een ideaal boek voor de paasdagen waarin we dit meest perfecte maaksel koesteren door het op te eten.

Birkheads aanvankelijke obsessie geldt het spikkeltjespatroon op zeekoeteieren dat vele variaties kent waarvan hij echter de overlevingswaarde niet weet te achterhalen. Maar daarnaast steekt hij over naar de algemene geschiedenis van het ei zoals dat wordt gemaakt in de vogel.

Er is veel calcium nodig voor ei-aanleg en tijdens de schaalvorming eten vogels kalkrijk voedsel

U kent de onderdelen: de schaal - een vlies met een luchtzakje aan de (bolle) kant - eiwit - dooier. De dooier is één cel, voornamelijk bestaand uit voedsel. Bovenop zie je een klein bleek plekje (kijk straks maar even): daar zit het DNA van de hen en daar vindt de bevruchting plaats. De dooier zakt af naar de baarmoeder waar de eierschaal eromheen wordt gebouwd.

In dit proces worden ook de kleuren aangebracht die we kennen als spikkeltjes op het voldragen ei. Er is veel calcium nodig voor ei-aanleg en tijdens de schaalvorming eten vogels bij voorkeur kalkrijk voedsel, met name tegen de avond. Tijdens de schaalvorming weten ze precies wat kalkrijk en kalkarm voedsel is.

Oesterschelpen Kippen zijn onder die omstandigheden dol op vermalen oesterschelpen. Het is onduidelijk of vogels calcium kunnen proeven. Pijnlijk duidelijk is dat broeden gedoemd is zonder eierschaal, dat wil zeggen zonder calcium. In ons land hebben koolmezen het moeilijk als er geen slakkenhuisjes zijn door bodemverzuring. Er zitten gaatjes in de eierschaal zodat er zuurstof naar binnen kan en kooldioxyde naar buiten. Een ongelooflijke adaptatie vind je in het feit dat vogels die een ei op grote hoogte leggen ervoor zorgen dat er dan meer gaatjes in de schaal zitten dan wanneer diezelfde vogel op een lagere positie broedt. Vogels broeden niet omdat ze weten dat er een kuikentje aan het rijpen is daarbinnen. Ze zitten graag op een ei omdat ze een kale sterk doorbloede plek op hun borst willen koelen op het koude ei. Eieren zijn niet bolvormig maar puntig. Een mogelijke reden is dat er op die manier een groter contactoppervlak is met de huid van de vogel. Een andere mogelijkheid is dat het kuiken in een puntig ei meer beenruimte heeft en dus sterker is voor de uitbraak. Het ei moet sterk genoeg zijn om op te kunnen zitten maar ook zo bros dat het kuiken er precies op tijd uit kan breken.

Brutale tactiek En dan de kleur. Sommige eieren zijn notoir succesvol als het op camouflage aankomt. Een wel heel brutale tactiek ontstond bij koekoeken die hun ei steevast in het nest van één vogelsoort leggen zodat hun eieren sprekend op die van de pleegouders zijn gaan lijken. Ze komen ook nog vroeger uit dan de thuisleg zodat de eigen jongen jammerlijk omkomen. Vogels broeden niet omdat ze weten dat er een kuikentje aan het rijpen is daarbinnen Of gewoon omkomen, ja, dat ‘jammerlijk’ doen wij er graag bij. Zoals overal in de natuur tref je ook hier een wapenwedloop aan. Pleegouders met afwijkende eierkleuren herkennen al gauw het koekoeksei, zodat die afwijkende kleur de overhand krijgt. Maar de koekoek volgt vanzelf deze trend omdat alleen koekoeken met best gelijkende eieren in leven blijven. En dat gaat zo maar door. Zeekoeteieren vertonen allerlei kleuren en patronen, mogelijk zodat de vogels hun eigen ei herkennen, maar het bewijs is niet sluitend. Het eiwit levert eiwitten en water aan het embryo en dient als stootkussen bij rollen of keren van het ei. Het bevat meer dan honderd antimicrobiële eiwitten tegen binnentrekkende microben. Weer een wapenwedloop. Het eiwit bevat weinig of geen stoffen waar microben op kunnen leven zodat ze als het ware door een woestijn heen moeten zien te trekken om bij de voedzame dooier aan te kunnen komen. Een grote dooier (kip, eend) betekent een groter kuiken bij het uitkomen en omgekeerd (mus, roodborst). In de kip draait het ei vlak voor het leggen en wordt met de ronde kant voorop gelegd. Er is nog veel en veel meer, maar mijn ruimte is op en ik wens u een Zalig Pasen.

