Het pensioenakkoord is broodnodig

In de Sociaal-Economische Raad (Ser) en tussen de organisaties van werkgevers en werknemers onderling wordt momenteel onderhandeld over een advies aan het kabinet voor de inrichting van een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Het zal moeilijk zijn voor een dergelijk belangrijk onderwerp geen al te grote woorden te bezigen.

Lees verder na de advertentie

Alles draait bij pensioenen om grote zaken als inkomenszekerheid, ook op latere leeftijd, en solidariteit. Solidariteit tussen jongere en oudere generaties, tussen hogere en lagere inkomens en tussen werkenden en niet-werkenden. Dat de sociale partners er langer over doen dan minister Wouter Koolmees van sociale zaken hoopte en verwachtte, is zo bezien niet verwonderlijk. Beter een gedegen en solidair stelsel, dan een advies dat weliswaar de sociale vrede dient maar op de langere termijn de problemen niet oplost.

om een solidair en robuust stelsel te redden dient te worden erkend dat het ideale hier de vijand van het goede kan zijn

Nederlandse ouderen hebben het relatief goed. In internationale vergelijkingen scoren ze wat inkomen en inkomenszekerheid betreft bovengemiddeld, zoals minister van financiën Wopke Hoekstra eerder deze week nog terecht opmerkte. Maar zeker wat inkomenszekerheid betreft zijn de grenzen van het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen in zicht. Aanvullende pensioenen worden al jaren niet aangepast aan de inflatie, laat staan aan de welvaartsstijging. Mocht er niets veranderen in het stelsel, dan dreigen op korte termijn bij meerdere pensioenfondsen kortingen op de uit te keren pensioenen.