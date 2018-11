Het pensioen van de toekomst komt helaas met meer onzekerheid

De sociale partners en het kabinet zijn, voor een hervorming die ook werkelijk leidt tot houdbare pensioenen, tot elkaar veroordeeld.

Lees verder na de advertentie

Het compromis dat dinsdagavond voor lag, was een typisch product van de Nederlandse polder. Er zaten voor alle partijen aantrekkelijke onderdelen in en het was op andere onderdelen voor alle partijen slikken. Een compromis in de beste Nederlandse traditie van verantwoordelijk bestuur.

Dat het desondanks alsnog mislukte, valt wellicht ook alle drie de partijen te verwijten. Het kabinet was op sommige onderdelen vager dan wenselijk zou zijn geweest (commissies die moeten studeren op mogelijke oplossingen wekken nu eenmaal niet veel vertrouwen), de werkgevers leunen al te nadrukkelijk achterover en laten het kabinet de kastanjes uit het vuur halen, en de vakbeweging bleek te veel angst te hebben voor hun (vooral oudere) achterban om met de voorgestelde maatregelen akkoord te gaan.

Om dat pensioen ook in de toekomst te verzekeren zal helaas meer onzekerheid moeten worden ingebouwd

In de voorstellen die dinsdag op tafel lagen werd meer geregeld dan een houdbaar pensioen voor werknemers alleen. Het kabinet deed in de persoon van minister Wouter Koolmees van sociale zaken allerlei voorstellen op nevengelegen terreinen om de vakbeweging comfort te bieden. Zo zou de AOW-leeftijd minder snel stijgen en werd er geld gereserveerd om het ZZP’ers fiscaal aantrekkelijk te maken ook via collectieve regelingen pensioen op te bouwen.

Dat de vakbeweging ervoor ijvert ook zelfstandigen pensioen op te laten bouwen is terecht. Het huidige stelsel wordt immers mede ondergraven doordat steeds meer mensen, gedwongen of niet, als zelfstandige aan het werk gaan. De zelfstandige over de gehele linie verplichten, zoals de eis was, is een principiële stap te ver.

De aanvullende pensioenen dienen op een andere leest geschoeid te worden in het belang van de huidige gepensioneerden (voor hen dreigen immers kortingen vanaf volgend jaar) en van de huidige werknemers. De garanties op een goed pensioen zijn echt verleden tijd. Om dat pensioen ook in de toekomst te verzekeren zal helaas meer onzekerheid moeten worden ingebouwd. Dat heeft niets met ideologie te maken, maar met een sterk veranderde werkelijkheid. Dat de vakbeweging dat inmiddels ook inziet, getuige het feit dat de voorstellen op dit punt niet meer bestreden werden, is winst. Winst die nu nog moet worden omgezet in een echt akkoord.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Lees ook: