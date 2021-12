Het pantser van Forum voor Democratie maakt alle verbinding onmogelijk

Voor de woning van Hugo de Jonge was permanente politiebewaking ingesteld, in de Hofvijver dreven babypoppen in lijkkistjes, sommige met een injectienaald in het hoofd, maar ik had – net geboosterd op een GGD-locatie met als adres Ratio 6b – een goede kerst in kleine kring.

Deze dagen waren bedoeld voor ‘ontmoeting en dialoog’, zoals de paus bleef herhalen in zijn Urbi et orbi. God is zelf in zijn drie-eenheid al dialoog, zei Franciscus, en daarom moeten we niet toegeven aan de verleiding om ons terug te trekken, maar de ontmoeting blijven aangaan. Ik mompelde ‘amen’ en probeerde heel hard niet aan de Hofvijver te denken.

Ook onze koning vond dat we ‘de verbinding’ moesten zoeken, wat niet helemaal onverwachts kwam; hij kan moeilijk voor verdeeldheid gaan pleiten. Maar hij opende zijn armen wel erg wijd. “Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken”, zei hij. Best een aantrekkelijk mensbeeld, vond ik, en ik probeerde heel hard niet aan de bedreigers van De Jonge te denken.

Ik wil wel geloven dat achter de agressie en geweldsfantasieën van extreme antivaxers een gefnuikt verlangen schuilgaat naar een betere toekomst; niemand zal als kind al de ambitie hebben gehad om artsen, verpleegkundigen, wetenschappers, politici en journalisten te bedreigen en te belagen. Maar een geknakt verlangen kan zomaar de gedaante aannemen van een gevaarlijke destructiedrang, en ik weet niet of er dan nog ruimte is voor dialoog – voor zoiets zijn toch twee partijen nodig.

Wat zou Desmond Tutu hierover hebben gezegd? Hij was de onbetwiste wereldkampioen dialoog, maar dat wil niet zeggen dat hij leefde op een roze wolk. Waar hij onrecht zag, om het woord kwaad nog te vermijden, was hij onverschrokken in zijn oordeel. Hij noemde apartheidsleider P.W. Botha in zijn gezicht een leugenaar en een nazi-sympathisant, wat niet verbindend was en ook niet zo was bedoeld. Ik weet niet of ik Tutu recht doe met wat ik hier schrijf, maar ik veronderstel dat dit is hoe het werkt: de dialoog begint pas echt als de partij van de destructie terug wil naar het oorspronkelijke verlangen waar de koning over sprak.

Er bestaat kwaadaardigheid die niet begroet kan worden met een uitgestoken hand, al zal de mogelijkheid van verzoening – om nog even bij Tutu te blijven – nooit opgegeven mogen worden. Maar tegenover doodsbedreigingen zijn termen als verbinding en dialoog leeg, al klinken ze nog zo prettig rond kerst. De afgelopen dagen meldde de leider van Forum voor Democratie in hoofdletters dat er tribunalen komen, wat flauwekul is, maar opgefokte lieden wel nog verder naar de razernij drijft.

De FvD-fractievoorzitter in Zeeland verwelkomde ‘het Licht’ in de hoop ‘dat het de duisternis verdrijft en dat daarmee de kwade geesten van VVD, D66, CDA en CU voor hoog- en landverraad achter slot en grendel verdwijnen’. De jongerenafdeling van deze partij wenste iedereen een fijn ‘Joelfeest’, verwijzend naar de oud-Germaanse naam die nazi’s gaven aan kerst.

Dat is een pantser dat alle verbinding onmogelijk maakt.