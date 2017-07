Het overheidsapparaat knijpt op allerlei momenten beide ogen dicht

Die indruk kregen we al eerder. Bij het gedonder bij de woningcorporaties. Het falen van de accountancy-kantoren. De corruptie bij de NS. De strapatsen van de banken. De overheid, in theorie hoeder van de maatschappelijke moraal, heeft die taak uitbesteed, weggewapperd, aan ‘de sector’ zelf gelaten, hoe wankel die sector ook is.

Het moet toeval zijn, maar nog maar een week geleden stond in deze krant een onthutsend artikel over de Belastingdienst. Karlijn Kuijpers beschreef daarin dat de praktijk van het ‘horizontale toezicht’, waarbij ‘nette’ bedrijven hun eigen belastinginspecteur zijn, helaas niet leidt tot de ontroerende eerlijkheid die staatssecretaris Wiebes veronderstelt. Een onderzoek in opdracht van de fiscus toonde aan dat deze bedrijven, waarvan de boeken in principe niet worden onderzocht, net zo vaak de fout ingaan als hun niet-zo-nette concurrenten. De fiscus loopt daardoor miljoenen mis. Toch houdt Wiebes vast aan dit toezicht op basis van wederzijds begrip en vertrouwen.

Vuil werk Het moet toeval zijn, maar deze week publiceerde De Groene Amsterdammer een schrikbarend artikel over de opkomst van ‘woekerboeren’: keiharde incassobureaus die schulden opkopen die mensen hebben uitstaan bij banken en andere instellingen. ABN Amro en ING hebben op die manier hun eigen incasso-afdelingen verzelfstandigd, en laten die nu onder een andere vlag het vuile werk doen. Dat gebeurt hardhandig: er worden geen oplossingen gezocht, maar bankrekeningen leeggetrokken. Mensen raken aan de bedelstaf. Het ministerie van sociale zaken vroeg de universiteit van Tilburg vorig jaar onderzoek te doen naar deze praktijken, en kreeg het advies ze te verbieden. Maar het ministerie wil meer onderzoek en verwijst verder naar de gedragscode van de sector zelf. Het moet toeval zijn, maar gisteren bracht deze krant schrijnend nieuws over de situatie van vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen. Het overheidsapparaat dat op allerlei momenten beide ogen dichtknijpt – zie hierboven – blijkt daartoe niet in staat als het gaat om mishandelde vrouwen. Zij voldoen niet aan allerlei bureaucratische rimram en lopen daardoor vaak schulden op tijdens hun verblijf in de opvang – je kunt ze na afloop bij wijze van spreken direct doorsturen naar de woekerboeren. O ja, nog even over die mini-enquête naar belastingconstructies. De PVV, zelfverklaard vertegenwoordiger van Henk en Ingrid, weigerde daaraan mee te doen. Wel liet de partij eerder per motie vastleggen dat over ons land niet gesproken mag worden als een belastingparadijs. Ook de VVD, kampioen van de hardwerkende Nederlander, zag niets in het parlementaire onderzoek. Puur toeval, ongetwijfeld.

