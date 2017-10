Het optreden van Plasterk heeft niets te maken met koloniale arrogantie

Als een van zijn laatste beleidsdaden vroeg de vertrekkende minister Ronald Plasterk van koninkrijksrelaties de regering van Sint-Maarten voor het einde van deze maand in te stemmen met de algemene voorwaarden die de Nederlandse regering wil stellen aan de hulp voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Dat dient akkoord te gaan met de oprichting van een zogeheten Integriteitskamer voor het eiland en Nederland wil de verantwoordelijkheid overnemen voor de grensbewaking.

Lees verder na de advertentie

De Integriteitskamer is geen idee van vandaag of gisteren. Al voor de orkaan zijn vernietigende werk deed ­wilde Plasterk een orgaan in het leven roepen dat corruptie op het eiland bestrijdt en de geldstromen controleert. Ook toen al lagen er meerdere rapporten op het bureau van Plasterk die aantoonden hoezeer onderwereld en bovenwereld op Sint-Maarten met elkaar verweven zijn. Corruptie is geen waanidee van mensen die hun koloniale ressentimenten maar moeilijk kwijtraken, maar een bewezen feit op Sint-Maarten.

Als de wederopbouw Marlin serieus is, zal hij moeten inbinden

Ook voor de eisen rond grensbewaking valt veel te zeggen. Mocht het geld voor wederopbouw loskomen, dan wordt Sint-Maarten een nog begeerlijker plaats voor malafide aannemers en illegalen. Dat Plasterk wil dat de bevolking van Sint-Maarten ook wat werkgelegenheid betreft profiteert van de hulp uit Nederland is alleszins redelijk en begrijpelijk.

Premier William Marlin van Sint-Maarten wees in een hoffelijke brief dit weekeinde beide eisen van Plasterk af. Nederland kan wat hem betreft vertegenwoordigd zijn in de organen die toezicht gaan houden, maar zal nooit de eindverantwoordelijkheid mogen hebben.

Moeizame relatie Als de wederopbouw Marlin serieus is, zal hij moeten inbinden. Sint-Maarten opereert nog immer binnen het verband van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een autonoom land, maar het Statuut geeft de Rijksregering de opdracht in te grijpen als het deugdelijk bestuur van een autonoom land niet gewaarborgd is. De hele betreurenswaardige affaire is opnieuw een voorbeeld dat de relatie tussen Nederland en de andere autonome delen van het Koninkrijk moeizaam is en, naar te vrezen is, zal blijven. Toch heeft het optreden van Plasterk niets te maken met koloniale arrogantie. Net als toen de bewindsman ingreep op Curaçao toen de verkiezingen dreigden te worden geschrapt, heeft hij in dit geval het nieuwe Statuut, dat geldt sinds 10 oktober 2010, aan zijn zijde. Op dat Statuut was en is veel terechte kritiek. Het toont in dit geval – en in het geval van Curaçao – zijn waarde. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.