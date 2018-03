Het opofferen van de bescherming van werknemers richt zich op de verkeerde kant van het probleem

'VNO-NCW wil minder privacy zieke werknemers', lees ik (Trouw, 13 maart). De regelgeving knelt, dus werknemers moeten privacy inleveren. Regels werken soms belemmerend, daarmee ben ik het eens. Maar het opofferen van de bescherming van werknemers richt zich naar mijn mening op de verkeerde kant van het 'probleem'.

Uit eigen ervaring weet ik dat procedures en regels van instanties zoals Arbodienst (of UWV) makkelijk een eigen leven kunnen gaan leiden. Soms gaat het dan meer om de naleving van de procedure en ontbreekt (voldoende) focus wat er wel en niet bijdraagt aan herstel of re-integratie. Procedures en regels gaan dan knellen en werken soms zelfs negatief uit.

Opofferen van de bescherming van, in dit geval, de privacy van werknemers is dan een slechte oplossing. Wat als in een bedrijf het financieel belang van management, bonussen en aandeelhouders zwaarder wegen dan een gezonde werksfeer? Verdient de medewerker dan juist geen extra bescherming? De commotie rondom de verhoging van salaris in de ING-top dezer dagen is een uitwas van juist deze 'ongezonde' focus van topmanagement in (sommige) bedrijven.