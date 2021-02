Het opbergen van Doedel is een schandvlek, en dat mag de staat best eens hardop zeggen

Stel dat de volgende onwaarschijnlijke geschiedenis zich in Nederland had afgespeeld. Een bekende vakbondsleider richt in zware tijden een Werklozencomité op en wendt zich via felle petities tot de regering, die zich daar danig aan ergert. De man wordt wegens het stoken van onrust gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek, en wel op de zwaarste afdeling. Daar wordt hij 43 jaar vastgehouden en ten slotte, twee weken voor zijn dood, als een wrak ontslagen. Iedereen zou het weten, het zou een nationale schandvlek zijn, iets om steeds weer bij stil te staan.

Maar dit ís gebeurd in Nederland, en niemand weet het. Of bijna niemand. Want dit drama voltrok zich in onze overzeese gebieden en hoezeer die ook van ons waren, ze waren ook ver weg. De weggestopte vakbondsman was Louis Doedel, een Surinamer, die in de jaren dertig in conflict kwam met het koloniaal gezag in de persoon van gouverneur ­Johannes Kielstra. Van 1937 tot 1980 zat hij opgesloten in het gesticht Wolfenbuttel bij Paramaribo.

Eerherstel

Af en toe verschijnt Doedels naam nog in een Nederlandse krant, bijna altijd met een oproep tot eerherstel. Woensdag wees Black Ar­chives-oprichter Mitchell Esajas in Trouw op Doedel: nu de regering een ‘ruiterlijk gebaar’ wil maken ter ­nagedachtenis van Anton de Kom, mag erkenning voor Louis Doedel niet langer uitblijven.

Het is niet dat er niet eerder om gevraagd werd. Emile Wijntuin, de vorig jaar overleden oud-voorzitter van het Surinaamse parlement, schreef in 1998 een beknopte studie over Doedel, die hij aanbood aan achtereenvolgende Nederlandse ­Kamervoorzitters. Ook begon hij het Comité Eerherstel Doedel. Maar het doel is nog steeds niet bereikt, straks duurt het wachten op rehabilitatie net zo lang als de beproeving die Doedel moest ondergaan.

Wijntuin bezocht Doedel zelf nog in de kliniek, zo vertelde hij eens aan Het Parool. Het was eind jaren zeventig, Wijntuin had in een radio­gesprek terloops verondersteld dat Doedel was overleden. Daarop kreeg hij een telefoontje uit de Wolfen­buttel: de vakbondsman leefde nog. “Hij was daar levend begraven. Het verblijf in de inrichting had van hem écht een psychiatrische patiënt gemaakt. Hij kon niet meer voor zichzelf zorgen. Van zijn oude strijdbaarheid was geen spoor te bekennen.”

Welbewust weggeborgen

Als parlementsvoorzitter was Wijntuin in de positie om inzage te krijgen in de correspondentie tussen gouverneur Kielstra en het Haagse ministerie van koloniën. Daaruit bleek dat Doedel welbewust was weggeborgen. Hij was een oproerkraaier, die gevaarlijke teksten schreef als deze: “Waarnaar de bevolking van Suriname vraagt is dat niet alleen de mondspieren van de Hollanders en hun maatjes geregeld in beweging verkeren, maar ook het gebit van de kleine man iets te verorberen krijgt”.

Wij Nederlanders zijn niet goed in het erkennen van wat er is geschied. Ik bedoel niet dat we er slechter in zijn dan andere landen, maar dit is wat wij deden, dit is ons verhaal. Hier werd iets slechts verricht, dat mag de staat wel eens hardop zeggen.

