Het onderwijs behoeft een nieuwe koers, geen nieuw schip

Alles moet anders, dat werkt niet in het onderwijs, betoogt Allan Varkevisser, socioloog en leerkracht te Groningen. Hij heeft drie suggesties die volgens hem realistischer zijn.

Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskunde, weet het zeker: het gaat de verkeerde kant op met de enorme tanker van het onderwijs (Opinie, 9 januari). Het schip, dat al enige jaren met man en macht door te weinig mensen drijvende wordt gehouden, moet tot stilstand komen en alles moet anders: te hoge werkdruk, te weinig plezier voor leerlingen en docenten, te slechte condities om nog goed te kunnen presteren. Van Veen wil het gevaarte opnieuw optuigen met kleinere klassen en veel leuker en persoonsgerichter onderwijs voor ­iedereen. Maar waar haal je de mensen, gebouwen en het geld vandaan om dit alles te realiseren?

Als we niet ‘alles anders’ willen, wat dan wel? Ten eerste is het zaak dat de vakleerkrachten weer terugkeren in het onderwijs. De muziekdocent, de teken- en kunstdocent, de gymdocent. In ieder geval in het basisonderwijs, want de afgelopen twintig jaar heb ik veel van deze lessen zelf moeten geven.

De herintroductie van deze mensen kost ook geld, maar je investeert met hen in beter onderwijs, in talentontwikkeling en verlichting van de taak van de ‘gewone’ leerkracht. Ten tweede moet een halt worden toegeroepen aan de detacheerders en uitzendbureaus die voor veel geld (!) mensen uitlenen om de gaten op te vullen in de onderwijsuren, maar geen substantiële bijdrage leveren aan de missie en de ontwikkeling van de school, de bredere organisatie en de medezeggenschap.

Ten derde moeten we de docenten beter begeleiden bij hun eerste jaren in het onderwijs. Laat ze eerst het lesgeven en het klassenmanagement in de vingers krijgen en rooster ze dan in voor andere taken. En ten slotte is het cruciaal om te investeren in het rekruteren en opleiden van goede schoolleiders. Mensen die zorgen voor hun schoolteam en hun leerlingen, die hen ontlasten in plaats van opzadelen met ‘targets’ en ‘streefcijfers’.

Vanaf grote afstand is het onderwijs een gevaarte, een systeem. Maar dat systeem bestaat uit scholen, kleine (en grotere) gemeenschappen waar mensen samen hun talenten leren ontwikkelen en zin en betekenis aan hun leven proberen te geven. Daar vinden Klaas van Veen en ik elkaar, vermoed ik.

En in de huidige situatie is het alle hens aan dek, we hebben iedereen nodig. Maar dan wel met een ­realistische koers en niet met een nogal gratuit verhaal over dat alles weer eens anders moet.

