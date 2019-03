Het noemen van Satan als medeoorzaak van seksueel misbruik is geen einde maar het begin

Op 26 februari haalde de duivel de ­kolommen van Trouw. En niet zomaar: columnisten Sylvain Ephimenco en Rob Schouten bekritiseerden beiden de paus die de duivel genoemd had in zijn slottoespraak na de Vaticaanse top over seksueel misbruik in de kerk. Misbruik was het werk van Satan, aldus Franciscus.

Voor de columnisten is het duidelijk dat de duivel niet kan bestaan. De paus noemt iets wat niet bestaat als (mede) oorzaak van verkeerd handelen, dus is het niet helemaal, of helemaal niet de schuld van de mensen die de fout zijn in gegaan. De columnisten vinden het misbruik in de kern een zaak van ­verkeerd handelen, van verkeerde, ­persoonlijke, morele keuzes.

Het effect van deze analyse is rustgevend: de priesters die de fout in gaan zijn gewoon veel slechtere mensen dan de schrijvers van de columns en hun lezers. ‘Wij’ zouden toch anders gekozen hebben, nietwaar? Schouten vindt dat Franciscus het celibaat als hoofdoorzaak had moeten noemen. Als hij gelijk heeft, is het een raadsel waarom er zo veel seksueel misbruik voorkomt in de filmwereld.

Duiveluitdrijvers De paus benoemde kort na zijn aantreden negentien exorcisten. Duiveluitdrijvers. Hij gaat er dus van uit dat demonen bestaan en bestreden kunnen worden. Dat betekent dat het noemen van Satan als medeoorzaak niet het einde van een verhaal is, maar een begin. De paus weet heel goed dat er op dit vlak werk te doen is en dat er ook verantwoordelijkheid genomen moet worden. Zoals je verantwoordelijkheid moet nemen wanneer je verkeerde vrienden uitnodigt op je feest, die de boel verpesten, zo neem je ook verantwoordelijkheid voor demonen die in je terechtgekomen zijn. Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan het feit dat een groot aantal individuen inderdaad verkeerde morele keuzes heeft gemaakt: seksueel misbruik is vooral het gevolg van machtsmisbruik. En dan komen de echte vragen. Waarom is macht zo aantrekkelijk en verslavend, zowel voor mannen als voor ­vrouwen? Terwijl iedereen weet dat je er niet gelukkig van wordt. Dat is het mysterie. Dus, columnisten, graag een analyse die wat dieper graaft en het geeft voor een keer niet als het resultaat niet zo rustgevend is als gebruikelijk.

