Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven

De huidige participatiesamenleving doet een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Voor hoger opgeleiden met goede banen en dito inkomens is dat ook geen probleem. Voor sociaal zwakkeren en burgers met een kleine portemonnee ligt dat anders. Zelfredzaamheid is voor die groep geen oplossing. Die zijn aangewezen op deskundige hulp en gesubsidieerde juridische bijstand. Juist voor lager opgeleide en financieel onvermogende rechtzoekenden moet de toegang tot het recht altijd mogelijk zijn en geen financiële drempels hebben. Een sterke sociale advocatuur is een noodzaak in een samenleving gebaseerd op zelfredzaamheid.

Kosten beheersen

Sociale advocatuur past niet meer in de rechtsvorm van een kleine onderneming. Sociale juridische dienstverlening met inkomens op bijstandsniveau voor advocaten die in deze sector werkzaam zijn toont aan dat deze vorm van juridische specialisatie niet geschikt is om over te laten aan individueel ondernemerschap. Dan ben je als ondernemer dagelijks aan het overleven in een onderneming die voortdurend in zwaar weer verkeert. Zonder uitzicht op een verbetering van de economisch noodzakelijke continuïteit. Het als overheid in loondienst nemen van sociale advocaten zou een goede oplossing kunnen zijn om het werken voor die groep advocaten aantrekkelijker te maken en beter te faciliteren. Vergelijkbaar met de private rechtsbijstandsverzekeraars.

Om de toegang tot het recht zoveel mogelijk voor iedereen open te houden kan een opheffing van het algemene verbod op no cure no pay die toegang vergemakkelijken. Ook voor rechtzoekenden met een portemonnee die te klein is voor de gebruikelijke advocatentarieven. Op die wijze zorgen de marktsector en de overheid gezamenlijk voor een werkbare oplossing om uit de huidige impasse te komen. Het kan helpen de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand beheersbaar te houden en een verdere beperking van de toegang tot het recht te stoppen.