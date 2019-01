Het niveau van de politie-opleiding moet omhoog

De laatste jaren horen we in toenemende mate kritische geluiden over de manier waarop politiemensen met elkaar en met de bevolking omgaan. Etnisch profileren houdt al enige tijd de gemoederen bezig.

De politie is druk met het diversifiëren van het korps om een betere verbinding met alle burgers tot stand te brengen. Ze ontkomt er niet aan. Maatschappelijke ­pluriformiteit is de huidige realiteit en de gewenste toekomst. Verschillen ­verbinden is van het grootste belang ­gezien de toenemende polarisatie in de maatschappij. Die ontwikkeling sijpelt ook bij de politie binnen.

Iedereen weet dat burgers de oren en ogen bij veiligheidsvraagstukken zijn. Iedere politieman of -vrouw zou continu in elk ­contact met de burger aan verbinding moeten werken. Ook als ze iemand ­oppakken. Het kunnen omgaan met verschillen dient een van de belangrijkste competenties te zijn van alle politiemedewerkers. Met andere woorden, niet alleen Hassan en Havva moeten dat kunnen, maar ook Hans en Hanna.

Diversiteit raakt alle medewerkers. Nu is het diversiteitsbeleid toegespitst op het binnenhalen van specifieke groepen in de organisatie. Maar dat is niet genoeg. Ook een stijging van het ­opleidingsniveau is hard nodig om de problemen echt bij de wortel aan te pakken.

De politie loopt fors achter. Dat is zorgelijk. Om goed te kunnen reageren op en tegengewicht te kunnen bieden aan de steeds complexer wordende delicten en maatschappelijke vraagstukken, is het constant verbeteren van het probleemoplossend vermogen van politiemensen van groot belang.

De politie lijdt aan ernstige bloedarmoede en heeft zo snel mogelijk een bloedtransfusie nodig, zodat alle onderdelen van het lichaam weer gezond worden. Slechts 11 procent van de ­politiemensen, inclusief de leidinggevenden, is hoger opgeleid, aldus een in 2017 verschenen rapport van de Politieacademie. Ter vergelijking: van de totale beroepsbevolking is bijna 40 procent hoger opgeleid. Bij jongvolwassenen ligt dat zelfs rond de 50 procent.

Slimmer

Het opleidingsniveau van de politie dient op zijn minst een afspiegeling te zijn van het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking. Dan wordt zij slimmer en capabeler in vergelijking met nu. Verhogen dus, dat opleidingsniveau. In andere publieke sectoren is de afgelopen jaren het opleidingsniveau alleen maar opgekrikt. In het voortgezet onderwijs kunnen docenten niet meer voor de klas staan zonder een hbo-diploma. In het hoger onderwijs is een masterdiploma inmiddels een vereiste. Dan is het vanzelfsprekend dat de politie, die voor onze veiligheid staat, ook de opleidingseisen verhoogt. Dat komt de kwaliteit van de politie ten goede.

Het aantrekken van nieuwe hoogopgeleide medewerkers is mogelijk: het ­vertrek van personeel wegens pensioen maakt wegen vrij. Maar minstens zo noodzakelijk is het aanbieden van opleidingsprogramma’s aan huidige medewerkers, bij voorkeur in samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs.