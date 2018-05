Waarom dat zo is meldt het CBS niet, en als ik een verklaring zoek is het dus met alle mogelijke slagen om de arm - ik zou niet willen dat dit stukje ook uw laatste restje vertrouwen nog om zeep helpt.

Er valt van alles te zeggen over de oorzaak van het gehavende aanzien van de pers, en ook van de kerk. Ontzuiling, individualisering en commercialisering zullen ongetwijfeld factoren zijn. Maar ik vermoed dat er nog iets anders speelt, iets groters.

Waarom scoren zelfs banken en grote bedrijven beter, terwijl ze de afgelopen jaren toch hun uiterste best hebben gedaan te bewijzen geen greintje maatschappelijk gevoel te hebben? Omdat pers en kerk geacht worden te handelen in iets anders dan derivaten of olievoorraden, omdat hun business de waarheid is en het spreken met gezag - eigenlijk zou het helemaal geen business mogen heten. Of er wel zoiets bestaat als de waarheid laat ik hier even in het midden, waar het om gaat is betrouwbaarheid en autoriteit. Niet afgedwongen, maar verdiend, niet vanuit de hoogte, maar vanuit de diepte. Verdampt dit, dan is de desillusie groot.

Entertainer-in-chief

Ik weet niet of het wantrouwen van de burger alle varianten van de vrijemeningsuiterij betreft, maar ik houd mijn hart vast. In een wereld van over elkaar heen buitelende berichten, waarheden, meningen, beschuldigingen en beledigingen valt het niet iedereen even gemakkelijk onderscheid te maken tussen de plasseksjournalistiek van GeenStijl en de serieuze, zij het feilbare, berichtgeving van andere media. Het nieuws dreigt opgesloten te worden in de categorie entertainment, en daarmee wordt het niet alleen onbenullig, maar leent het zich ook uitstekend voor politieke manipulatie - kijk wat Donald Trump aan het doen is. De entertainer-in-chief creëert zoveel herrie en verwarring, dat het hele openbare debat in het teken staat van zijn luimen en zijn paranoia; ook de kwaliteitsmedia kunnen daar niet omheen.

Hoe moeilijk het is te operen in een klimaat van politieke gekte blijkt uit de documentaireserie ‘The Fourth Estate’, waarin The New York Times anderhalf jaar wordt gevolgd onder het motto ‘De oorlog om de waarheid’. De serie werd gerecenseerd in de Times zelf, met als conclusie dat er iets ontbrak, dat dit pas een begin was om in kaart te brengen hoe gewetensvolle journalistiek werkt, en soms toch faalt. Het klonk een beetje vaag, maar sloot wel aan bij wat hoogleraar Jay Rosen eerder schreef onder de titel ‘Waarom Trump wint en de pers verliest’. Tegen de strategie van Trump om ‘alles onder de shit te smijten’ zijn beproefde methodes als feiten checken en wederhoor plegen krachteloos. De president blijft zijn giftige leugens verspreiden en zijn aanhangers zijn immuun voor elk antigif. Zo ontstaat een spiraal van wantrouwen, waarvan we ook in Nederland wel voorbeelden zien.

