Het nationalisme wordt schaamteloos uitgedragen. Dat doet me terugverlangen naar Joséphine Baker

Het contrast had niet groter kunnen zijn. Op de dag dat de danseres en zangeres Joséphine Baker (1906-1975) als eerste vrouw van kleur werd bijgezet in het Panthéon in Parijs, stelde Éric Zemmour zich kandidaat voor het presidentschap van Frankrijk. De geest van Baker is die van een open, plurale en dynamische samenleving, de opiniemaker Zemmour staat voor een radicaal etnisch nationalisme.

Het zal van het verloop van de geschiedenis afhangen of Zemmour ooit in het Panthéon wordt opgenomen. De krachten die hij politiek stem geeft, zijn nooit weggeweest, maar het verschil met de naoorlogse decennia is dat zij zich nu weer openlijk, en steeds brutaler, presenteren. Niet alleen in Amerika, het moederland van de moderne democratie, maar ook in Europa, waar Joséphine Baker een eeuw terug haar toevlucht zocht omdat ze de rassenscheiding in haar geboorteland onverdraaglijk vond.

Twaalf geadopteerde kinderen

In mijn archief zit nog een foto waarop ik als jonge verslaggever naast deze grande dame zit, op een bank in het Rotterdamse Hilton tijdens een persgesprek. Dat was in 1971, nog maar enkele jaren nadat Coretta King, de weduwe van de vermoorde Martin Luther King, haar had gevraagd de leiding van de Beweging voor burgerrechten in Amerika over te nemen. Niet zo vreemd, want Baker had een stevige reputatie als activiste voor rassengelijkheid. Ze weigerde op te treden voor gescheiden publiek en zette restaurants op hun kop die weigerden haar te bedienen.

Maar ze ging niet op het verzoek van Coretta King in, omdat ze haar aandacht wilde geven aan haar twaalf geadopteerde kinderen, afkomstig uit alle windstreken. Dat was ook de reden, zei ze in Rotterdam, dat ze niet meer over politiek wilde praten. Ze vond dat ze met haar gezin, dat ze de ‘regenboogstam’ noemde, voldoende duidelijk had gemaakt waar ze voor stond.

Oude Adam van de rassenwaan

Zemmour streeft naar een Frankrijk van vreemde smetten vrij. Net als de nationalistische populisten hier strijdt hij tegen ‘islamisering’ en ‘omvolking’, de in extreem-rechtse kringen populaire waan dat de heersende elites erop uit zijn eigen volk en cultuur te vervangen. Onze correspondent in Parijs, Kleis Jager, vergeleek de stijl en retoriek van Zemmour met die van de tomeloos shockerende en provocerende Donald Trump. Anders dan zijn rivale Marine Le Pen, die haar boodschap uit berekening heeft gematigd, meent Zemmour dat je in het midden geen verkiezingen kunt winnen. De tijd vraagt in zijn ogen om een harde, radicale politiek.

Voor zover het politieke debat in onze dagen een draai neemt, is het de schaamteloosheid waarmee het nationalisme, vergezeld van de oude Adam van de rassenwaan, weer wordt uitgedragen. De schrik en ontzetting over het onheil dat deze krachten in de eerste helft van de vorige eeuw teweegbrachten, lijken hun remmende werking te verliezen. Daardoor groeit de druk op de liberale democratische orde, die na twee wereldoorlogen, met vrijheid, waarheid en recht in het vaandel, een hoge en lange vlucht kon nemen.

Op de rand van een crisis

Nauwelijks een jaar na het bezoek van de kosmopolitische Joséphine Baker aan Rotterdam braken in deze stad de eerste ‘rassenrellen’ uit. Het toneel was de Afrikaanderwijk, een oude arbeiderswijk op de zuidelijke Maasoever waar steeds meer huizen veranderden in pensions voor Turkse gastarbeiders. De rellen maakten voor mijn generatie, gewend aan democratie en vooruitgang, het begin van een scheidslijn zichtbaar die in de afgelopen halve eeuw steeds dieper in de politieke verhoudingen heeft doorgewerkt en ons bestel nu op de rand van een crisis doet balanceren.

In haar vorig jaar verschenen essay Dit Amerika geeft de historica Jill Lepore een verrassende verklaring voor het terreinverlies dat de democratische krachten hebben geleden. Ze waren in de naoorlogse jaren zo afkerig van alles wat naar nationalisme neigde, dat ze het denken over de natiestaat en zijn geschiedenis aan fabulanten en tinnegieters hebben overgelaten. Het is in haar ogen zaak onderscheid te maken tussen nationalisme, dat zich voedt met haat, en patriottisme, dat drijft op liefde voor de eigen plek.

Mon pays et Paris

Het begrip patriottisme heeft bij ons een minder positieve gevoelswaarde dan in de Verenigde Staten. Waar het om gaat, ook bij Lepore, is wat de Nederlandse historicus Ernst Kossmann midden jaren negentig zo zei: “Er is niets mis met het in stand houden van een nationaal gevoel, zolang dat strekt tot een rustiger besef van eigenwaarde”. Dat besef zou volgens hem moeten steunen op ‘enig inzicht in de betekenis van dit land in vroeger tijden en nu’. Maar de essentie is, zei hij, in het nationale debat met elkaar in gesprek te blijven.

Dat was geheel in de geest van Joséphine Baker die, ondanks haar conflict met het Amerika van de rassenongelijkheid, zong: ‘J’ai deux amours, mon pays et Paris’.