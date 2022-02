Het mondkapje in de trein is nog steeds hard nodig

Huiselijk geweld

Mariska van de Pol slaakt de hartenkreet waarom na huiselijk geweld niet de man uit huis wordt geplaatst in plaats van de vrouw. Dankzij Blijf-van-mijn-Lijfhuizen en acties van vrouwen bepaalt de wet sinds 2008 dat de dader uitgezet kan worden en een tijdelijk verbod krijgt het huis te betreden. Direct de volgende dag na het huisverbod spreken zorgverleners met het slachtoffer én de dader. Samen brengen ze de risico’s in kaart en zetten ze de hulpverlening op gang voor beide partners. Toch worden nog steeds vrouwen en kinderen uitgeplaatst – maar alleen dan als de dader niet bereid is mee te werken aan het tijdelijk huisverbod, of als het slachtoffer en de kinderen niet veilig zijn in huis.

Diana Vernooij, manager dnoDoen (begeleiding, opvang en wonen), Den Helder

Mondkapjes

NS-topvrouw Marjan Rintel zegt dat ze de reiziger ‘niet kan uitleggen’ dat de mondkapjes voorlopig blijven in het openbaar vervoer (Trouw, 16 februari). Ik ben zo’n reiziger. Ik ben verpleegkundige en om mij heen vallen collega’s uit door Covid-19. Ik word dagelijks geconfronteerd met de besmettelijkheid. Ik kan goed uitleggen waarom het mondkapje in het ov nog even moet blijven.

Marjan van Tellingen, Zoetermeer

Stapelen

Aanvankelijk vond ik het raar dat bij sommige middelbare scholen 5 procent doorstroomt naar een hoger niveau en bij andere scholen meer dan een derde (Trouw, 15 februari). Net als het Centraal Planbureau dacht ik dat het verschil komt doordat de ene school strengere regels hanteert dan de andere. Die regels moeten veranderen. Maar dat blijkt al meerdere keren gedaan en dat zorgde niet voor gelijke doostroming. Ik denk dat leerlingen die willen doorstromen zich voegen naar de regels. Het verschil in doorstroming heeft eerder te maken met de wijk waarin de school staat. Die bepaalt je kansen. De meeste leerlingen gaan in hun eigen buurt naar school. Soms kun je beter een stukje verder fietsen dan de regels veranderen.

Feiko de Bree (15), Velp

Oekraïne

De door Poetin georkestreerde crisis leidt de aandacht af van de binnenlandse problemen in Rusland. En de sterk gestegen gasprijs in Europa verhoogt de inkomsten van Rusland bij lagere afzet. De VS kunnen nu het duurdere vloeibare gas naar Europa exporteren. Bovendien leveren de VS wapens aan Oekraïne voor geld dat het van Duitsland geleend heeft. Poetin en Biden houden de spanning op peil en Europa betaalt de rekening.

Jan van Riezen, Assen

Oekraïne (2)

Babah Tarawally (Opinie, 17 februari) vraagt zich af wat er zou gebeuren als de ellende van de wereld ook Nederland raakt. Dat kan ik vertellen. Twee weken voor mijn achtste verjaardag was het bombardement van Rotterdam. Ik heb tot mijn dertiende verjaardag heel veel over de zwarte kanten van het leven geleerd. Toen mijn vrouw en ik al getrouwd waren werden we allebei nog ‘s nachts wakker als een vliegtuig overvloog, ook al was het ver weg. De dreigingen rond Oekraïne ervaren wij als heel spannend.

Joop Swarte, Den Helder

Oekraïne (3)

De top van de Navo werkt toe naar een toestand die escalatie bevordert. De toch al gespannen situatie met Rusland wordt verhevigd door het sturen van strijdgroepen naar Oost-Europa die het vuurtje gemakkelijk kunnen aanwakkeren (Trouw, 16 februari). In dat geval is een directe confrontatie tussen Rusland en het Westen zeer waarschijnlijk. Het lijkt erop dat de Navo spierballen wil tonen, en daarbij het gezonde verstand volledig negeert.

Percy van Woerkom, Den Haag

Armoede

In schril contrast met uw artikelen over de armoede in Nederland: de mevrouw in het Amersfoortse café (Trouw, 16 februari). “Ik heb wel twintig, dertig kaarten in huis voor allerlei festivals en popconcerten”, voor het geval er iets niet doorgaat. Wellicht een goed idee het hedonisme van deze tijden eens op de korrel te nemen.

Frank Hendriks, Nijmegen

Geen stille ramp

Radio, televisie en kranten spreken over de ‘stille ramp’ in de verpleeghuizen tijdens de eerste coronagolf. Maar het was geen stille ramp voor de eenzame ouderen die de maatregelen kregen opgelegd, niet voor de familieleden die machteloos moesten toekijken en niet voor het personeel dat onbeschermd moest werken in uiterst risicovolle omstandigheden. Door de enorme oversterfte in verpleeghuizen nu te framen als stille ramp, wordt het menselijk leed in een pennenstreek van zijn diepte ontdaan. En het vrijwaart ons van verantwoordelijkheid: toenmalige minister De Jonge kan nu zeggen dat we het niet konden weten. Iedereen die nu zo nodig iets moet zeggen – politici, onderzoekers, verpleeghuisdirecteuren, journalisten; wees stil en gedenk hoe ons ‘gave’ land geen ander antwoord had voor de kwetsbaren dan eenzame opsluiting. En gedenk hoe het eerste frame uit politiek Den Haag – ‘We moeten onze kwetsbaren beschermen’ – nog steeds leidend is voor het geval een nieuwe variant de kop zou opsteken. Ik houd mijn hart vast.

Barbara van Gorp, Tilburg

AOW

Rutte vindt de koppeling van AOW en minimumloon te duur: twee miljard. Het alternatief van 50Plus om dan het pensioen eenmalig te verhogen met 5 procent wijst hij resoluut af. Volgens mij gaat Rutte daar niet over. De pensioenen al of niet verhogen, dat kan op basis van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Gelukkig gaan de dekkingsgraden de goeie kant op en zijn ze zodanig dat de pensioenfondsen mogen indexeren. Maar het zou schandalig zijn wanneer de regeringspartijen de koppeling van AOW aan het minimumloon ongedaan maken.

Reinder Kooi, Groningen

Hartchirurgie

Dat concentratie van kinderhartchirurgie moet plaatsvinden (Opinie, 16 februari) kan ik begrijpen. Maar waarom gekozen voor Rotterdam en Utrecht, dicht bij elkaar? Rotterdam en Groningen, dat zou beter zijn. Het gebrek aan huisartsen in de buitengebieden is hetzelfde verhaal. Buiten de Randstad wonen blijkbaar mensen met wie geen rekening gehouden hoeft te worden.

André van Beveren, Hardenberg

Grijze wolk

Boven de topcijfers over economische groei hangt volgens de krant ‘toch ook een grijze wolk’ (Economie, 16 februari). Dat geeft weer de impliciete boodschap dat eeuwigdurende groei een vanzelfsprekend goed ding is, en prima te verenigen met ons bestaan op een planeet met fysische begrenzingen aan natuurlijke ruimte en grondstoffen. De genoemde grijze wolk gaat dan ook niet daarover. Ook niet over het feit dat de wereldwijd nog steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen onlosmakelijk gelijke tred houdt met de economische groei. Nee, waar we voor moeten vrezen zijn inflatie en haperend ondernemersvertrouwen.

Paul Hendriksen, Olst