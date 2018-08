Het mobiliseren van volkswoede, zoals #MeToo, leidt zelden tot iets goeds

Je zou het niet anders verwachten van iemand uit een land dat seksuele correctheid tot een levenskunst heeft verheven. Tot welke bizarre gevolgen dat kan leiden blijkt uit de tragikomische impasse rond de Nobelprijs voor Literatuur. Die werd afgelopen zaterdag in deze krant beschreven. Seksueel wangedrag heeft er geleid tot het opstappen van bijna de halve jury. Niet dat één van deze dames en heren iets onbetamelijks heeft begaan. De veronderstelde schurk is slechts de echtgenoot van één van hen. Maar zoals in de vroegmoderne heksenjachten schuld zich als een epidemische ziekte verspreidt, zo is het Nobelprijscomité voor een flink deel besmet en bezweken.

Ook Anne Sofie von Otter sprak over een heksenjacht in het interview dat zij afgelopen zaterdag gaf aan het Duitse weekblad Die Zeit. Haar enthousiasme voor MeToo bekoelde abrupt toen vorig jaar december haar eigen echtgenoot er het mikpunt van werd. Acteur en regisseur Benny Fredriksson zou zijn positie misbruikt hebben voor ‘grensoverschrijdend gedrag’. Een storm in de boulevardpers volgde en Fredriksson nam ontslag.

‘Niemand wilde hem verdedigen uit vrees om zelf meegesleurd te worden in de modder van de media,’ aldus von Otter. Wel kwam er uiteindelijk een onafhankelijk onderzoek, dat Fredriksson op alle punten vrijpleitte. Het was voor Von Otter een schrale troost: haar echtgenoot had intussen zelfmoord gepleegd. ‘We leven niet meer in de middeleeuwen. We nagelen toch niemand meer aan de schandpaal,’ zei zij bitter in het interview.

Hysterie

Von Otter zelf bedoelde haar woorden vooral als aanmaning. Dat is geen overbodige luxe in een land dat door totale hysterie bevangen lijkt. In een ophefmakend onderzoek over seksueel slachtofferschap in Europa bleek Zweden enkele jaren geleden de kroon te spannen in klachten over ongewenste intimiteiten. De bizarre ontwikkelingen rond de zaak-Assange getuigden eerder al van een ernstig verlies aan realiteitszin.

Dat is niet alleen in Zweden, maar overal in de westerse wereld het geval. Het aantal zelfmoorden na MeToo-beschuldigingen is niet heel hoog, maar nog altijd een stuk hoger dan het aantal daadwerkelijk aangespannen rechtszaken.

Ook in Nederland kon het aantal échte schandalen niet in de schaduw staan van alle ophef – wat voor de voorvechters van de zaak waarschijnlijk alleen de ware ernst van het probleem bewijst.