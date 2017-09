Het migratieplan van de EU is weinig ruimhartig

Het draagvlak voor de opvang van mensen in nood is binnen de EU zo klein gebleken, dat de commissie hier om pragmatische redenen eieren voor haar geld heeft gekozen.

De hoofdboodschap is duidelijk: een klein aantal is wel genoeg.

Dat valt te betreuren. Terwijl een miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon hun heenkomen hebben gezocht en er in Turkije meer dan drie miljoen schuilen, acht de EU zich niet in staat veel verder te gaan dan zo’n 25.000 per jaar. Als de lidstaten dat willen bovendien, want het is ook nog eens vrijwillig en er staat financiële ondersteuning tegenover. Uiteraard kunnen bijvoorbeeld Syriërs zich ook nog via andere routes melden, waardoor het totale aantal nog kan oplopen. Maar de hoofdboodschap is duidelijk: een klein aantal is wel genoeg.

Het pragmatisme is ingegeven door de weerstand tegen de vluchtelingen bij een substantieel deel van de Europese bevolking. Tegen hun religie, hun mogelijke gebrekkige wens en kans op integratie, tegen de kosten die dat met zich meebrengt en de mogelijke gevolgen voor zichzelf of omgeving. Populistische partijen verwoorden die weerzin met succes, in Oost-Europa hebben regeringen hun kont tegen de krib gegooid. Ook al moesten ze eigenlijk meewerken aan het helpen van landen als Italië en Griekenland, waar de afgelopen jaren de vluchtelingen als eerste zijn aangekomen.

De oorlogsvluchtelingen lijden ook onder de komst van mensen die om economische redenen de EU-landen binnen willen komen, onder wie een deel van de Afrikaanse migranten en migranten uit niet-EU-landen in Europa. Vanuit individueel perspectief is hun migratie begrijpelijk, vanuit het perspectief van veel EU-burgers is de zorg net zo begrijpelijk dat mogelijk te veel mensen op een betere toekomst voor zichzelf hopen binnen EU-grenzen.

Wat dat betreft is het goed dat de commissie wil werken aan gereguleerde arbeidsmigratie, een manier om te voorkomen dat mensen die kans maken op werk niet voor illegale oversteek hoeven kiezen. In de EU kan niet iedereen werken, maar als het wel kan moet het ook echt gemakkelijker worden gemaakt.

Het is pragmatisch, zoals de Europese Commissie en de lidstaten het nu willen aanpakken. Het bevat ook de contouren van een migratiebeleid dat op lange termijn perspectief biedt. Maar waar het gaat om oorlogsvluchtelingen zou het Europa sieren aanzienlijk ruimhartiger te zijn dan ze nu is.

