Het midden wint in Duitsland en dat is goed nieuws

Door de peilingen waren we natuurlijk al een beetje voorbereid, maar zo zwart op wit verraste de Duitse verkiezingsuitslag toch. De populistische flankpartijen verloren, het midden won. En omdat de christendemocratische CDU/CSU een keiharde dreun van de kiezers kreeg, wijst alles erop dat Duitsland een progressieve coalitie krijgt, met de sociaaldemocratische SPD aan de leiding.

Helemaal zeker is het nog niet. De verliezende CDU-leider Armin Laschet koos direct na zijn nederlaag voor de vlucht naar voren en eiste brutaal het recht op om alsnog een nieuwe regering te gaan leiden. De twee beoogde coalitiegenoten van de SPD – de Groenen die in omvang bijna verdubbelden en de liberale FDP die een kleine winst boekte – zal het vast als muziek in de oren hebben geklonken. Zij kunnen nu met de CDU/CSU in de coulissen concessies afdwingen bij de SPD.

Waartoe is de CDU op aarde?

Maar het zou helemaal geen goed idee zijn als CDU/CSU opnieuw aan de macht komt. De partij is, na zestien jaar Angela Merkel, duidelijk toe aan een periode van bezinning. Waartoe is zij op aarde? De aanloop naar de verkiezingen wees uit dat de partij in crisis is, en twijfelt of ze rechtsaf moet om daar stemmen af te snoepen van de rechtse populisten van de AfD, of richting het midden.

De verkiezingsuitslag zou in die gewenste bezinningsperiode een belangrijke aanwijzing kunnen en misschien moeten zijn: richting het midden. Dat Laschet, die gold als de vertegenwoordiger van die stroming, er een potje van heeft gemaakt, hoeft daarbij helemaal niet uit te maken. Hij was een zwakke, weinig aansprekende leider. Maar hij verloor kiezers niet aan de AfD, maar juist in het centrum. Netto maakten liefst 1,5 miljoen stemmers de oversteek van CDU/CSU naar de SPD, bijna een miljoen mensen liepen over naar de Groenen.

Dat is ook meteen het goede nieuws van deze Duitse verkiezingen, dat ook elders weerklank zal vinden: in het hart van Europa is het politieke midden – hoewel gefragmenteerder dan eerst – nog altijd heel sterk. Dat kwam ook doordat de grote middenpartijen zich geen thema’s van de populisten lieten opdringen. Het ging over de woningmarkt, over de pensioenen, en niet in de laatste plaats over het klimaat.

Ook wat dat laatste betreft zou het goed zijn als CDU/CSU even pas op de plaats maakt. Merkel opereerde op veel fronten heel adequaat, maar bij klimaatbeleid liep zij niet echt voorop. Dat een ‘stoplichtcoalitie’ van SPD, FDP en Groenen daar nu wel echt werk van zal maken is geen uitgemaakte zaak. Maar als er een groep partijen is die het zou kúnnen, dan is het deze wel.