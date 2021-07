Het medicijn tegen de pandemie van conflicterende wereldbeelden

In haar recente boek Seven and a Half Lessons About the Brain schetst neuropsycholoog Lisa Feldman Barrett het relaas van een man die in de jaren zeventig zijn dienstplicht vervulde in Rhodesië. Op een dag was hij op oefening met zijn eenheid in de jungle toen hij een colonne guerrillastrijders zag passeren, gewapend met machinegeweren. Hij wilde het vuur al openen op de aanvoerder, toen zijn maatje hem op de schouder tikte: ‘Het is maar een jongen.’ Inderdaad, constateerde hij, bij nader inzien: een jongen met een lange rij koeien achter zich aan en een herdersstok in zijn hand.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe ons visuele systeem, in tegenstelling tot wat lang gedacht is, allerminst als een camera functioneert. Uit ambigue informatie construeert het brein een beeld, gebaseerd op eerdere ervaringen, en het doet dit zelfs voorspellend: nog voordat er sensorische informatie is binnengekomen. Het geconstrueerde beeld kan volkomen verkeerd zijn. In levensbedreigende situaties wordt zo’n verkeerd beeld door het brein soms niet meteen, op basis van zintuiglijke informatie, gecorrigeerd. Zo kan een herdersjongen een guerrillastrijder worden.

Het voorbeeld is extreem, het principe alledaags, en het is afschuwelijk, want het druist in tegen ons zelfbeeld. Als je je brein al niet kunt vertrouwen, wat dan nog wel?

De afstand tussen onze perceptie en de werkelijkheid

De vraag in welke mate we de wereld kunnen kennen is zo oud als de filosofie, maar pas sinds de opkomst van de neurowetenschap en de kwantummechanica zijn we steeds nauwkeuriger gaan inzien hoe immens de afstand is tussen onze perceptie en de werkelijkheid.

Doorgaans heeft niemand daar last van. Maar als één individu anderen weet te overtuigen van een vertekende kijk op de wereld, kan het behoorlijk misgaan. Waar de een gedegen nieuwsvoorziening ziet, rept de ander van fake news. Waar burger A een complot waarneemt, noemt burger B hem een wappie. Niemand wil van zichzelf toegeven dat zijn waarneming vertekend is.

Bestaan er medicijnen tegen de pandemie van conflicterende wereldbeelden? Ja, maar kostbare medicijnen. Je kunt moeite doen je in het perspectief van de ander te verplaatsen: hoe komt een verstandig mens tot de overtuiging dat corona een complot is? In het beste geval leidt dat tot mildheid, maar zelf blijf je dan alsnog comfortabel buiten beeld. Waar komen mijn eigen overtuigingen vandaan? — dát is de doodvermoeiende vraag die ertoe doet, en bij het beantwoorden ervan moet je ook nog eens oppassen dat je niet in de valkuil van de confirmation bias trapt, dat je niet alsnog de zelfbevestiging zoekt die nu juist de bron van het probleem is.

Geen leuk proces. Geen makkelijk proces. De vaccinatiebereidheid ligt vele tientallen procenten hoger, vermoed ik, dan de bereidheid om je eigen perspectief aan de kaak te stellen.