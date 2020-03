Het mag dan crisis zijn, er zijn ook lichtpuntjes

Het wordt ten overvloede nog maar eens heel duidelijk hoeveel dit land te danken heeft aan het tweede kabinet-Rutte. Het kabinet dat aantrad terwijl economie en overheidsfinanciën, mede door de laffe opstelling van Wilders’ PVV in de periode daarvoor, met de dag verder verslechterde en er een soort economische chaos dreigde te ontstaan.

Dit kabinet wordt door de gevolgen van de pandemie met een economische werkelijkheid geconfronteerd, die nog aanzienlijk zwarter is. De uitgangspositie is echter een stuk zonniger: de zakken van de Nederlandse minister van financiën zijn, in de woorden van Wopke Hoekstra, aanzienlijk dieper en de politieke bereidheid is groot om de inhoud van die zakken aan te wenden.

De onzekerheid over de gevolgen van de pandemie zijn groot, ook wat betreft verwachte economische schade. Een relatief korte crisis is economisch goed op te vangen, blijkt uit een voorzichtige doorrekening van het Centraal Planbureau. Dat de crisis kort zal zijn is met de dag onzekerder. Mochten de genomen maatregelen, die de economie op een aanzienlijk lager pitje doen draaien, meer dan een jaar duren, dan is het leed bijna niet te overzien.

Ook in dat geval is er echter een belangrijk positief punt. Volgens het Planbureau zal de staatsschuld door alle stimuleringsmaatregelen alsnog onder de 80 procent van het bruto binnenlands product blijven. Vergelijk dat eens met het uitgangspunt van Italië, dat nu al, vrijwel nog aan het begin van de crisis, een staatsschuld kent van meer dan 130 procent.

Dat de Italiaanse, en ook andere landen in de eurozone met enorme problemen, hulp zoeken bij landen als Nederland, is niet meer dan terecht. Net zo terecht is het echter dat Hoekstra en premier Mark Rutte daarvoor nu niet onmiddellijk noodfondsen willen aanspreken of de Europese Centrale Bank de mogelijkheid willen geven Europese staatsobligaties uit te geven.

Hoekstra wijst er in een vraaggesprek met deze krant vandaag terecht op dat bijvoorbeeld Italië nog een behoorlijke eigen (relatief goedkope) leencapaciteit op de kapitaalmarkt heeft. Bovendien geldt, ondanks de crisistijd, het aloude argument dat ook na de vorige crisis landen als Italië in gebreke zijn gebleven bij het hervormen van hun economie en de overheidsfinanciën.

Solidariteit tussen Europese landen is broodnodig. De afgelopen weken en dagen waren wat dat betreft beschamend­­­. Solidariteit is echter maar moeilijk op te brengen als tegelijkertijd landen er een potje van maken.

In de huidige crisis dient daarom naar een modus gezocht­­ te worden, die aan beide overwegingen recht doet.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.