Het lot van ideale schoonzonen als Jesse Klaver is niet te benijden

Lachwekkend natuurlijk als het om de enige echte ‘Jesse’ zou gaan, die 135 jaar geleden, op 3 april 1882, door een handlanger vermoord werd in St. Joseph (Missouri). Maar om de beruchte, wereldberoemde schurk Jesse James uit het Wilde Westen gaat het nu niet.

Jesse kan een verwarrende voornaam zijn. Nee, de documentaire die door de mopperende rechtse kerk als een ongehoorde ‘propagandafilm’ wordt bestempeld (overigens heeft niemand ‘Jesse’ nog gezien) gaat om de leider van GroenLinks, Jesse Klaver. Eerlijk gezegd leek me dit geen probleem en ik ben zelfs zeer benieuwd naar het eindresultaat. Iedere bevriende omroep is geneigd politici uit de eigen bloedgroep af en toe op het schild te hijsen. Zo zit het Nederlandse medialandschap sinds mensenheugenis in elkaar. Niets aan te doen. Dat de maker van de documentaire een naaste medewerker van de GroenLinks-leider tijdens zijn laatste campagne blijkt te zijn, doet er ook niet toe. Een dergelijke gefilmde vriendendienst wordt de dag na de uitzending toch door recensenten, columnisten en commentatoren op zijn zwakke plekken afgeserveerd.

Verschil

Bovendien is het lot van ideale schoonzoon in de Nederlandse politiek – een rol die Jesse nu met glans vervult – niet te benijden. Die pareltjes voor opwekte schoonmoeders eindigen meestal na een tijd vol deuken in het ravijn. En ik heb het heus niet over de moeder aller schoonzonen, Filip de Winter, die in Vlaanderen dertig jaar lang voor zijn partij Vlaams Blok de rol van behuwdzoon volhield, totdat hij als vrijgezel bejaard met rollator en al de Belgische politiek werd uitgereden. Nee, ik bedoel Jan Terlouw toen hij in 1981 met zijn eigen D66 naar een ongekende winst klom: zeventien zetels, een winst van negen. In 1982 was het Ed Nijpels die als jeune premier de show stal: tien zetels winst voor de VVD. De liefde was van korte duur want bij de volgende verkiezingen kregen beide politieke leiders het electorale deksel op hun neus: tien zetels verlies voor Terlouw, negen voor Nijpels.

Toch is er wel een verschil met de huidige 10 zetels winst voor de GroenLinks’er Klaver. Vijfendertig jaar geleden hadden verkiezingswinnaars Terlouw en Nijpels wel de moed om hun zetelwinst in regeringsdeelname om te zetten. Om hun mouwen op te stropen en hun handen in de modder te steken. Daarentegen vluchtte Jesse als een opgeschrikte maagd toen de macht met al haar stevige attributen en plichten in zicht kwam. Je vraagt je dan af wat die eeuwige oppositionele zouten pilaar van GroenLinks ooit heeft gerealiseerd om een documentaire te verdienen die zijn voornaam (Elvis!) draagt? Hij zit de hele dag op zijn gewonnen zetels als de vrek Scrooge van Charles Dickens op zijn geld. Hoe dan ook, met een documentaire over onze Jesse achter een eventuele lege kinderwagen is niets mis: was het maar al 4 september!