Het lot kan wreed en egalitair zijn – in de Atlantische Oceaan of de Middellandse zee

Er is sinds zondag een mini-onderzeeër van 6,5 meter vermist in de Atlantische Oceaan. Aan boord maar 5 personen die, op elkaar gepropt in een karige ruimte, tot bijna vier kilometer diepte wilden dalen. En sinds zondag is de wereld in rep en roer. Het nieuws van de onderzeeër Titan beheerst alle media, de voorpagina’s, de tv-journalen, de talkshows en is trending op Twitter. Volgens Trouw is er een soort algehele fascinatie voor het in 1912 gezonken schip Titanic, een fascinatie die ook bij de passagiers van de Titan speelde. Doel was de brokstukken van de Titanic van dichtbij te bekijken. Misschien heeft de enorme belangstelling voor de vermiste onderzeeër ook met deze fascinatie te maken.

Een andere uitleg is dat de dramatische situatie van deze mannen van wie de zuurstofuren zijn geteld, het morbide in de mens naar boven haalt. In 1968 maakte ik als jong kind mee hoe de vermissing van de onderzeeër La Minerve (52 doden) het gesprek van de dag was in Frankrijk. Hetzelfde gebeurde overal met de Russische onderzeeër Koersk die in 2000 het graf van 118 opvarenden werd. Voor de communis opinio telt dan vooral de vraag: hoe hebben de tot de dood veroordeelde opvarenden hun laatste uren beleefd? Een soort voyeurisme zonder daadwerkelijk zicht dat het van verbeeldingsvermogen moet hebben.

Opgewonden naar een graf kijken

Op een buitenlandse tv-zender hoorde ik gisteren een presentator over deze macabere fascinatie: “Het beroert ons omdat het is alsof we zelf ook in die vermiste onderzeeër zitten.” Praat voor jezelf! Ik heb een gegronde aversie voor mensen die hun leven wagen om opgewonden naar een graf te gaan kijken. Om met hun pornografische blik de brokstukken te strelen waar ongetwijfeld veel leed nog tussen geperst ligt.

Maar als deze mensen bereid zijn 250.000 dollar neer te tellen om hun morbiditeit en verveling van rijkaards te voeden, wordt mijn aversie nog groter. We leven in decadente tijden waar door exploderende demografie en snelle opwarming de armoede in de wereld toeneemt. Maar ook de nutteloze verrijking van velen die met hun geld niets beter weten te doen dan zich aan extreem luxetoerisme over te geven. Je kunt voor 55 miljoen dollar als ruimtetoerist naar de zwaartekracht een extreem dure lange neus trekken. Ook miljardair Richard Branson heeft onlangs bekendgemaakt deze maand al de eerste commerciële ruimtevlucht te gaan maken met zijn bedrijf Virgin Galactic. Wie 400.000 euro kan neertellen mag mee: er zijn al 800 tickets verkocht.

Ramptoeristen als sardienen in een gevaarlijk blik

In de Titan zaten drie rijke ramptoeristen als sardienen in een gevaarlijk blik geperst: Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding (58) en de Pakistaans-Britse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Sulaiman (19). Op Wikipedia staat dat Dawood en zijn vader Hussain ‘tot de rijkste mensen van Pakistan behoren’.

Ik kon me niet weerhouden een vergelijking te maken met andere Pakistani’s, maar dan minder rijk. Ze betaalden iets van 6000 euro om op een overvolle boot plaats te nemen om te proberen een nieuw bestaan in Europa te bouwen. Velen van hen vonden de verdrinkingsdood toen hun migrantenboot in Griekse wateren kapseisde. Het lot, in de Atlantische Oceaan of de Middellandse Zee, kan soms wreed en egalitair zijn. Maar dat je puissant rijk bent of arm als Job, tragisch blijft het in beide gevallen.

