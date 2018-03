Het Links Verbond met Nida was een pact met de duivel

M. doelde op mijn zaterdagcolumn over het appartement van Alexander Pechtold (190.000 euro) dat hem door een Canadese mecenas werd geschonken. Mijn vriend had een tegenvoorbeeld paraat: het uitstekende spitwerk van tv-programma ‘Nieuwsuur’, dat de Rotterdamse islampartij Nida zondagavond ontmaskerde als een antisemitisch bolwerk. Nieuwsuur maakte een tweet van Nida uit 2014 opnieuw openbaar, waarin de islampartij de staat Israël met de koppensnellers en islamterroristen van Islamitische Staat (IS) vergeleek. In deze antisemitische tweet stelde de partij uit Rotterdam onder andere dat Israël en IS beide door het Westen zijn gecreëerd en autochtonen terroriseren. Nida zou de aanstaande gemeenteverkiezingen ingaan samen met GroenLinks, SP en PvdA, verenigd in het zogenaamde Links Verbond.

Kom, kom, de Nida-tweet was bekend en had in 2014 al voor de nodige beroering gezorgd

Je kunt je afvragen wat er links is aan antisemitisme en islamistische complottheorieën, maar dit soort alliantie tussen ‘progressieve’ krachten en islamisten is niet nieuw. De Fransen hebben lang geleden een naam hiervoor gevonden: het ‘islamogauchisme’. Ongelukkigerwijs verklaarde GroenLinkser Jesse Klaver bij ‘Buitenhof’, enkele uren voor de uitzending op NPO2, dat Nida een prima ‘progressieve’ partij was. Maar terug naar het journalistieke ‘speurwerk’ van Nieuwsuur. Kom, kom: de Nida-tweet was bekend en had in 2014 al voor de nodige beroering gezorgd. Toenmalige Cidi-voorzitter Esther Voet (Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël) maakte hem via haar Twitteraccount in andere kringen bekend. Hierop reageerde bijvoorbeeld politiek commentator Max van Weezel (Vrij Nederland) en Nida-leider Nourdin el Ouali zelf. Ook de huidige ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers plaatste de Nida-tweet op zijn Twitterpagina met als reactie op de associatie Israël-IS: ‘Right. En de aarde is plat.’

Gisteren schreef Esther Voet: ‘Tweet was algemeen bekend. Ook toen heb ik al diverse partijen ingelicht. Daarom was ik ook verbijsterd over het Rotterdams pact.’ Nu mag je wat mij betreft het opwarmen van een oude en bekende tweet een primeur, een scoop noemen. Maar dit is het niet. Wel laat het zien dat de drie linkse partijen door met Nida in zee te gaan een pact met de duivel zijn aangegaan. En gisterenmiddag na crisisoverleg tussen de vier partijen, bleek dat het verbond met Nida (dat ook connecties heeft met de moslimbroeders) niet door de ‘progressieven’ zou worden verbroken. PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann verklaarde na afloop van het crisisberaad: “Je stapt niet uit je idealen. We hebben gewoon een goed gesprek gehad.” Maar gisterenavond viel plotseling het Links Verbond toch in duigen doordat de Rotterdammers door Den Haag werden teruggefloten. Jammer voor mijn stemadvies dat ik klaar had staan: stem liever met uw voeten dan op dit verbond met een antisemitisch randje.

