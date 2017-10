Het lijkt erop dat Ruf maar met één been in Amsterdam stond

Ze was als directeur van de Kunsthalle Zürich en jurylid van prestigieuze prijzen buitengewoon invloedrijk in de internationale kunstwereld, ze stond in de top tien van invloedrijkste mensen volgens het Engelse kunstmagazine Art Review.

Drie jaar later staat het Stedelijk Museum weer met lege handen. Ruf maakte dinsdag bekend dat ze opstapte, omdat ze de schijn van belangenverstrengeling had gewekt door naast haar directeurschap een kunstadviesbedrijf te runnen, waarmee ze in 2015 meer dan vier ton verdiende.

De juichstemming was al eerder enigszins omgeslagen. Want na een sprankelend begin met blockbusters van Matisse en Tinguely en performances van Tino Sehgal, die door anderen waren opgezet, liepen de bezoekersaantallen terug. Met de jonge kunstenaars die zij zelf presenteerde, zoals Ed Atkins, Jordan Wolfson en Magali Reus, koos ze voor de voorhoede van de hedendaagse kunst. Maar liep ze daarmee niet te veel voor de troepen uit? Ruf deed geen pogingen het grote publiek mee te trekken in deze, op zich interessante, ontdekkingstocht in het heden. Volgens critici heeft ze ook een beperkte voorkeur, die is gekleurd door haar vorige baan in Zürich.

Na twee missers op rij kan het Stedelijk Museum zich niet nog een mislukking veroorloven

Het lijkt erop dat Ruf, nog afgezien van haar werk als kunstadviseur, maar met één been in Amsterdam stond. Het andere bevond zich in de grote wereld van de kunst, waar zij aan haar cv werkte met een indrukwekkende lijst van nevenfuncties. Het Stedelijk Museum profiteerde niet van de invloed die Ruf wereldwijd had.

Na twee missers op rij - eerst de Amerikaanse Ann Goldstein die na vier jaar vertrok omdat het niet klikte, nu Ruf - kan het Stedelijk Museum zich niet nog een mislukking veroorloven. Het is zaak een nieuwe directeur te zoeken die honderd procent achter het Amsterdamse museum kan en wil staan. Een klinkende naam is een mooi uithangbord voor het museum, maar dat heeft nu meer aan een stevig fundament.

De raad van toezicht heeft zich in 2014 op Ruf verkeken en de afgelopen jaren niet ingegrepen. Het zou raadzaam zijn als de leden kritisch naar hun eigen tekortschieten kijken en dat zij met nuchtere blik op zoek gaan naar iemand die heeft bewezen een museum te kunnen leiden. Iemand van onbesproken gedrag. Maar dat zou vanzelf moeten spreken.

