Het lijden van dier en mens is even erg

De kippen bevatten het bestrijdingsmiddel fipronil en raken dat vanzelf kwijt, maar hun eieren kunnen tot die tijd niet verkocht worden. De kippen moeten wel eten en dat is te duur. Dus dan de dood maar weer als 'oplossing'. Ondertussen zijn de formerende partijen maar aan het praten over "de waarde van het leven".

Opmerkelijk, want uitgerekend deze partijen (D66, VVD, CDA en CU) stemden, naast ook de SGP, op 4 juli in de Tweede Kamer tegen een motie om eenvoudige preventiemaatregelen te nemen tegen stalbranden. Kort daarna vond de grootste stalbrand in onze geschiedenis plaats en vonden 24.000 intelligente, gevoelige dieren een gruwelijke dood. Veroorzaakt door een industriële veehouder die al een beroepsverbod van de Duitse rechter kreeg wegens zware overtreding van dierenwelzijn- en milieuregels, o.a. geen zorg geven aan zieke dieren en zwakke biggetjes doodschoppen en slaan. Hier is hij welkom, hij mag in Raalte alweer opnieuw beginnen.

Geen morele rechtvaardiging

Juist van de christelijke partijen vind ik het onbegrijpelijk dat ze niets willen doen aan het beschermen van het zo kostbare leven. Staat er ergens in de Bijbel dat God daar de dieren niet mee bedoelde? Dat je die maar onbeperkt mag gebruiken, je per dag ruim 1.3 miljoen dieren per dag mag slachten voor consumptie, zoals in Nederland gebeurt?

Over welk geloof hebben we het dan? Het geloof in politiek, welvaart, consumptie, slavernij, economie, het behouden van kiezers? Het is in elk geval niet het geloof in eenheid, verbinding, respect, compassie en liefde.

Het is een morele keuze om je druk te maken over lijden. En er bestaat geen enkele morele rechtvaardiging voor het faciliteren van - en wegkijken bij lijden, om welk levend wezen het ook gaat. Waarom accepteren wij een landsbestuur dat dit wél doet, en daarmee van ons land een land zonder werkelijke waarden en ethiek maakt?

Waar is het gevoel in de politiek? Hoe kan het dat we zo zijn afgedwaald van het besef wat goed en slecht is? Dagelijks voltrekt zich een misdaad van verbijsterende omvang onder onze ogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is en waarmee wij massaal instemmen.

Er zijn inmiddels zoveel alternatieven voor vlees en zuivel. Laten wij ons gevoel voor moraal écht gaan gebruiken.

