Het lerarentekort is oplosbaar, genoeg mensen willen in onderwijs werken

Verspil nooit een goede crisis. Dat moeten ook de ministers Van Engelshoven en Slob gedacht hebben bij de presentatie van het Nationaal Plan Onderwijs. Het kabinet trekt 8,5 miljard euro uit voor het wegwerken van de corona-achterstanden in het onderwijs. Die pleister is goed, maar de wond is veel groter.

Al jaren kampt de sector met een mismatch op de onderwijsarbeidsmarkt. Maar dit maatschappelijke onderwijsprobleem kunnen we oplossen. Voor eens en altijd. Zet daarvoor in op publieke-private samenwerkingen.

De huidige pandemie heeft ons geleerd gebruik te maken van bestaande expertise in de markt. De haast militaire operatie van testen en vaccineren liet zien hoe belangrijk het is om externe deskundigheid in te zetten. Publiek-private samenwerkingen als deze werken efficiënt en kostenbesparend. Een uitgelezen kans voor het onderwijs: maak bij de uitrol van het Nationaal Plan Onderwijs gebruik van de kennis en infrastructuur van private partijen als uitzend- en detacheringsbureaus. Daar zit de kennis wat betreft het werven en selecteren van de juiste mensen.

Vind niet zelf zelf het wiel uit

Vind niet, zoals dreigt te gebeuren, weer per regio of school het wiel zelf uit door veel tijd en publiek geld te stoppen in het schrijven van plannen en inrichten van eigen projectorganisaties. Scholen weten heel goed wat ze nodig hebben om hun docenten te ontlasten, leerlingen extra te ondersteunen en te zorgen dat achterstanden worden ingehaald.

Om dit succesvol te doen, moet een wijdverbreid misverstand uit de wereld: het lerarentekort. Ja dat is er, maar bovenal speelt een mismatch op de arbeidsmarkt ons parten. Er zijn voldoende werknemers die willen en kunnen werken in het onderwijs. Maar dat bestaande potentieel wordt onvoldoende benut. Dat moeten we sectoroverstijgend oplossen.

De weg naar het onderwijs is niet eenvoudig. Het recente ‘Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen’ is een aanzet om de instroom te vereenvoudigen. Aantoonbare kennis en werkervaring maken het makkelijker om een lerarenbevoegdheid te krijgen. Maar dat is niet het enige wat nodig is om de overstap te maken. Dat zagen wij in het programma ‘Bank voor de Klas’ waarin werknemers het bankwezen inruilden voor het onderwijs. Er is niet één onderwijssector en één type onderwijs. Het is maatwerk. Wie zet je waar, wanneer en hoe in? Wat voor professionele ruimte voor ontwikkeling, welk leiderschap en welke collega’s passen het beste? Als werknemer kies je voor een nieuwe werkomgeving. De juiste match is bepalend voor een succesvolle start.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is essentieel. Daarom ook de dringende oproep aan scholen om hier prioriteit van te maken. Leer van de lessen uit de zorgsector waar enkele jaren geleden tienduizenden werknemers vol hoge verwachtingen binnenkwamen. Niet veel later verlieten zij de zorg alweer. Gedesillusioneerd. Beperk ongewenste uitstroom en koester nieuwe instroom.

Recent onderzoek laat kraakhelder zien wat nodig is: plezier in het werk, juiste balans werk-privé, ruimte voor ontwikkeling en een goede werksfeer. Het zijn diezelfde redenen waarom zoveel zij-instromers en startende docenten binnen een paar jaar het onderwijs weer verlaten. Neem docenten serieus. Maak gebruik van hun creativiteit, flexibiliteit en ambities. Dat heeft echt niet alleen met salaris te maken.

Kortom, werk samen met private partijen om de mismatch te voorkomen. Samen zorgen we voor de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment. Alleen dat biedt een duurzame oplossing.

Want die onderwijswond moeten we samen helen. Dan trekken we die pleister er straks in één keer af. Dat doet veel minder pijn.

